獎學金賄選！民眾黨新竹議員參選人買票　20萬交保限制住居



▲檢方接獲情資，指稱葉國文以獎學金方式行賄，尋求支持，昨日傳訊相關人等進行調查。（圖／翻攝粉專葉國文-香山ya來ya好）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署日前接獲情資，指出新竹市議員候選人葉國文對陳姓女子擔任理事長之某社團法人協會捐助金錢，作為設籍選舉區內學生獎學金，經檢方調查、傳訊相關證人、嫌疑人，認葉國文、陳女涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項行求賄賂、第102條第1項對團體機構行賄等罪嫌，分別予葉、陳各20萬、2萬交保並限制住居，其餘人則請回。

檢方調查，葉國文於今年6月間，利用陳女擔任理事長的某社團法人協會舉辦年度會員大會暨關懷活動，由葉國文捐助協會1.2萬元，贊助協會發給其所屬選舉區內學生獎學金之用，並尋求所屬協會成員支持。

嗣陳女於活動舉辦之際，向與會者介紹葉國文參選之意，且獎學金來自葉國文贊助，將頒發給葉國文所屬選舉區內的學生，當場即由葉國文上台頒發獎學金給選舉區內的學生，並致詞尋求在場者支持其參選議員。

檢察官廖啟村指揮法務部調查局新竹市調查站、新竹市警察局第三分局、本署檢察事務官，於昨（20）日傳喚葉國文、陳女及相關證人、嫌疑人共14人到案。訊問後，認葉、陳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項行求賄賂、第102條第1項對團體機構行賄等罪嫌，分別予以20萬、2萬元交保並限制住居，其餘人則請回。

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