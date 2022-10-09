被拿刀砍還不忘賣防蚊液！　「晚安小雞」現身了：真的很抱歉

記者陳凱力、唐詠絮／綜合報導

「晚安小雞」是於9月17日前往位於素有鬼樓之稱的黃金帝國探險，直播中因出現陌生男子突然拿刀追砍，一行人狂奔逃命後，竟關在小房間賣起商品、做工商服務，引起網友質疑。小雞說，不會拿體驗者或是自己的生命開玩笑，對於工商一事，自己的確沒做好，會虛心檢討。



▲網紅「晚安小雞」日前到黃金帝國探險，遭網友質疑直播作假。（圖／翻攝臉書晚安小雞）

小雞今日現身接受《東森新媒體ETtoday》訪問，回顧當時驚險過程，表示該處是一棟兩層樓建築，進入第一層樓的時後沒有發現對方，到第二層樓時聽到腳步聲、碎念的聲音，才知道對方住在這裡面。

小雞懷疑，自己可能一進屋就被對方鎖定了，直到一行人走上二樓，流浪漢突然拿出刀子，面部猙獰、嘴巴不斷發出大家聽不懂的聲音。

除了流浪漢，屋內還有一個小夜燈、一些酒瓶、用過的餐盒、強力膠盒子，大家拍完直播後就不敢再回去了。小雞說，對於網友質疑工商的部份，其實當時就是直覺一個反應，要在流量最高的時候把工商做完，自己其實內心非常害怕，硬著頭皮，只想要趕快做完，給業主一個交代，趕快結束離開現場。

小雞解釋，雖然和業主沒有合約規定，流量什麼程度入工商，但是自己就會覺得賣不好，對雇主不好意思，交代不過去，才會想說在流量最高的時候入工商，過去也一直遵循這個做法，沒想到反而引來質疑。

小雞說，知道粉絲是擔心自己的安危，也認為在這麼危險的情況下做工商貞的不妥，虛心檢討，下次會改進。

▲「晚安小雞」說，對於在不適當的時間做工商一事，自己的確沒做好，會虛心檢討。（圖／記者陳凱力攝）

此外，小雞也委屈，最近有些媒體用很聳動的標題，「有些話自己根本沒說過，卻被媒體拿出來做標」，自己也知道這是媒體的工作，不會怪他們，只是希望下次如果有任何的疑問，希望外界可以先向他求證、使用他的影片，這樣比較好。

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