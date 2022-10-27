　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣府近2億拆除重建　921危樓南崗國中變身教育科技兼具潮校

▲南崗國中校舍重建落成啟用，師生歡欣「入新厝」。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南崗國中校舍重建落成啟用，師生歡欣「入新厝」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南崗國民中學老舊校舍拆除重建工程完工啟用，全校師生及歷屆校友日前歡喜「入新厝」；在校生同聲表示，新校舍安全又明亮，學習環境更好，而且班班有冷氣，炎炎夏日也不用在酷熱的教室學習，大家都很高興，也感謝縣長及縣府團隊改善教育環境的用心。

落成典禮暨南崗自造教育及科技中心揭牌儀式於22日舉辦，南投縣長林明溱由教育處長王淑玲、建設處長李正偉陪同出席，與縣議員張嘉哲、校長陳國俊、家長會長詹閔然、校友會理事長許福能等嘉賓共同剪綵見證，也親手於校舍前種植象徵長青的針柏植栽，期許校運蓬勃發展、基業長青，並頒發傑出校友獎，表彰他們在社會各界的傑出表現，並期許成為學弟妹表率。

▲南崗國中校舍重建落成啟用，師生歡欣「入新厝」。（圖／南投縣政府提供）

林明溱表示，該校創建於民國57年，校舍老舊又歷經921大地震，結構龜裂老化情形嚴重，經縣府盤點老舊建築，技師鑑定3棟校舍有改建必要，縣府即編定計畫向教育部爭取經費補助拆除重建，獲核定1億9530萬元整辦理校舍新建，縣府自籌1成，改建為2棟三層樓建築及1棟四層樓建築，共44間教室、10間廁所、20座樓梯、地下室4間、川堂2座，總樓地板面積7241平方公尺。

▲南崗國中校舍重建落成啟用，師生歡欣「入新厝」。（圖／南投縣政府提供）

陳國俊也表示，南崗自造教育及科技中心的成立，將以南投縣觀光發展為起點，透過科技教育的創新應用，引導孩子動手做，結合micro bit開發板、物聯網(IOT)、3D設計及手作木工等技術的利用，培養科技的素養，使學習者從動腦「想」到動手「做」，繼而「用心完成」，學生可從問題提問到解決，學習擁有帶得走的能力，實踐科技教育的素養精神，以符合108新課綱目標。

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
醫吃「燒鴨便當」驚：差點被暗算！示警1可怕陷阱　嚴重會斷
賣場男硬上實習生　沙拉脫洗下體
認曾交往AV導演圤智雨「還互毆」！雪碧曝細節：跟李妍瑾絕配
常打手槍會禿頭？最美博士爆「掉髮恐怖真相」
群創高階主管自動減薪！　減幅最高15%
快訊／高雄男陳屍車內明顯死亡！民眾聞屍臭嚇壞
快訊／台中桶屍案「金錢豹紅牌酒店女」首曝光　見媒體狂奔
1900萬分之一機率！男「連中2次頭獎」　贏4千多萬獎金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

支持黃偉哲興建安平跨港大橋　呂維胤諷謝龍介是「母雞踩小雞」

南投縣府近2億拆除重建　921危樓南崗國中變身教育科技兼具潮校

桃園「三龍聯合市民活動中心」啟用　打造市民「大客廳」

桃園頒獎發表廉政桌遊　臺北醫學大學「拜票街」奪冠

年久失修淪「山羌獼猴專用道」　南投武界產業聯絡道路改善完成

黃偉哲重視防詐騙　台南阻詐金額累計達13.7億元六都第一

Global Mall屏東市週年慶倒數 　加碼祭買一送一+商品4折起

防醫療暴力　南投縣衛生、檢警與埔榮合辦演練

雲林「循環經濟」論壇　融入新思維扎根永續環境

南檢檢察長空中與您相會　葉淑文暢談反賄大小事

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

支持黃偉哲興建安平跨港大橋　呂維胤諷謝龍介是「母雞踩小雞」

南投縣府近2億拆除重建　921危樓南崗國中變身教育科技兼具潮校

桃園「三龍聯合市民活動中心」啟用　打造市民「大客廳」

桃園頒獎發表廉政桌遊　臺北醫學大學「拜票街」奪冠

年久失修淪「山羌獼猴專用道」　南投武界產業聯絡道路改善完成

黃偉哲重視防詐騙　台南阻詐金額累計達13.7億元六都第一

Global Mall屏東市週年慶倒數 　加碼祭買一送一+商品4折起

防醫療暴力　南投縣衛生、檢警與埔榮合辦演練

雲林「循環經濟」論壇　融入新思維扎根永續環境

南檢檢察長空中與您相會　葉淑文暢談反賄大小事

支持黃偉哲興建安平跨港大橋　呂維胤諷謝龍介是「母雞踩小雞」

對長照未來的想像不同　勞動部：移工不再是補充人力　衛福部：移工遲早要減少 

長照家庭哪裡去？僅11%住機構　學者籲提高補助

高雄國際食品展、飯店餐飲暨烘焙設備展共同展出　食品產業齊聚港都

移工在他家中風　他讓她住院養病還照樣給薪

醫吃「燒鴨便當」驚：差點被暗算！示警1可怕陷阱　嚴重會斷

「我只是想幫兒子找安身立命的地方」身處高位的官員一樣找不到看護

吳克群《披荊斬棘2》當隊長　連五次公演「0隊員淘汰」創超狂紀錄！

「我是不是要辭職回家照顧阿嬤？」青壯族的人生長照困境

「她們為什麼可以拒絕照顧我爸？」缺乏支持的照顧體系

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

水泥桶掉出屍體　女房客見警反應曝

即／桃園觀音4900戶停電　台電派員搶修中

雲林新建9處交通科技執法...12/1上路

台南義消總隊第五大隊顧問團捐贈災情勘查車

新北「口蹄疫防疫」全國冠軍！侯友宜：感謝養豬產業團體

非法移工山區躲查緝被逮超驚訝

嘉義攜手最大歐風城堡打卡送免費入園

黃敏惠工商後援會　蕭萬長到場

桃園大廟景福宮2022文化季　10／29隆重登場

強拉人妻指侵不服判刑４年４月二審遭駁回

異國料理競賽　越籍新住民阮苡蓁榮獲雙金

翁章梁同穿清潔隊服頒獎金

嘉基等15間「醫療策略聯盟」盟院重視兒童早療

桃園「11月肺癌篩檢月」　送超商禮券

更多熱門

相關新聞

注意長者健忘、多疑等失智症徵狀

注意長者健忘、多疑等失智症徵狀

每年9月21日除了是國家防災日，也是國際失智症日；南投縣衛生局指出，近2年因應嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19疫情影響，長照服務面臨停站或民眾自主暫停服務，即使疫情趨緩、各項服務回歸正常運作，民眾仍擔心染疫且因久未外出降低社交意願，恢復使用服務或到社區參加活動意願降低，也因缺乏人群互動，造成認知功能退化及社交退縮導致失能程度加劇。

南消七大隊結合幼兒園辦防火演練

南消七大隊結合幼兒園辦防火演練

921大地震23週年！今已7起有感地震　「震央全在花東」

921大地震23週年！今已7起有感地震　「震央全在花東」

國家級警報9:21大響　9:25還有海嘯警報試放

國家級警報9:21大響　9:25還有海嘯警報試放

台南左鎮區公所偕同消防分隊辦民防團常訓

台南左鎮區公所偕同消防分隊辦民防團常訓

關鍵字：

南崗國中校舍921

讀者迴響

熱門新聞

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

白家綺KTV突遭襲胸！

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

即／新北某國中男墜樓亡　師生嚴重驚嚇

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面