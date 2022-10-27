南投縣府近2億拆除重建　921危樓南崗國中變身教育科技兼具潮校

▲南崗國中校舍重建落成啟用，師生歡欣「入新厝」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南崗國民中學老舊校舍拆除重建工程完工啟用，全校師生及歷屆校友日前歡喜「入新厝」；在校生同聲表示，新校舍安全又明亮，學習環境更好，而且班班有冷氣，炎炎夏日也不用在酷熱的教室學習，大家都很高興，也感謝縣長及縣府團隊改善教育環境的用心。

落成典禮暨南崗自造教育及科技中心揭牌儀式於22日舉辦，南投縣長林明溱由教育處長王淑玲、建設處長李正偉陪同出席，與縣議員張嘉哲、校長陳國俊、家長會長詹閔然、校友會理事長許福能等嘉賓共同剪綵見證，也親手於校舍前種植象徵長青的針柏植栽，期許校運蓬勃發展、基業長青，並頒發傑出校友獎，表彰他們在社會各界的傑出表現，並期許成為學弟妹表率。

林明溱表示，該校創建於民國57年，校舍老舊又歷經921大地震，結構龜裂老化情形嚴重，經縣府盤點老舊建築，技師鑑定3棟校舍有改建必要，縣府即編定計畫向教育部爭取經費補助拆除重建，獲核定1億9530萬元整辦理校舍新建，縣府自籌1成，改建為2棟三層樓建築及1棟四層樓建築，共44間教室、10間廁所、20座樓梯、地下室4間、川堂2座，總樓地板面積7241平方公尺。

陳國俊也表示，南崗自造教育及科技中心的成立，將以南投縣觀光發展為起點，透過科技教育的創新應用，引導孩子動手做，結合micro bit開發板、物聯網(IOT)、3D設計及手作木工等技術的利用，培養科技的素養，使學習者從動腦「想」到動手「做」，繼而「用心完成」，學生可從問題提問到解決，學習擁有帶得走的能力，實踐科技教育的素養精神，以符合108新課綱目標。