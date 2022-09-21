921大地震23週年！今已7起有感地震　「震央全在花東」

▲花東地區因918地震造成不少地方出現災情。（圖／記者林振民攝）

記者張乃文／綜合報導

適逢921大地震23週年，不少人仍餘悸猶存，但在這一天，花東地區地震不斷，21日一夜至天明共發生至少5起「極淺層地震」（地震震源深度在0至30公里者稱為極淺地震），最大規模4.7。

中央氣象局今早自凌晨1點半陸續發布有感地震報告，台東縣政府北方42.5公里 ，位於台東縣海端鄉，地震深度13.1公里芮氏規模4.0，台東縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度3級。接著在清晨2時42分，氣象局再度發布地震報告，台東縣政府北北西方17.1公里，位於台東縣卑南鄉，地震深度8.5公里，芮氏規模4.3；台東縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度2級。

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▲9月21日一早花東地區發生至少5起地震。（圖／翻攝自中央氣象局）

氣象局在上午4點07分發布地震報告，花蓮縣政府南南西方89.1公里 ，位於花蓮縣卓溪鄉，地震深度17.7公里、芮氏規模3.4，台東縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度1級。接續上午6點08分發布，花蓮縣政府南南西方88.6公里，位於花蓮縣卓溪鄉，地震深度16.5公里、芮氏規模3.3地震報告。7點31分台東縣政府北方41.9 公里，位於台東縣池上鄉出現地震深度13.7公里、芮氏規模3.7地震。

上午9點06分台東縣政府北方38.0公里，位於台東縣海端鄉，發生地震深度12.8公里、芮氏規模3.5的地震；在9點13分則發生芮氏規模4.7的有感地震，震央位於台東縣關山鎮，地震深度13.9公里，最大震度3級。

根據中央氣象局所保存的資料，1999年9月21日1時47分，位於南投縣集集鎮境內發生芮氏規模7.3的地震，震源深度8公里、總持續時間長達約102秒，各地也能感受劇烈搖晃，而這一夜也成為許多台灣人心中難以難以抹滅的痛，及最深的恐懼。

▲1999年9月21日地震報告 。（圖／取自中央氣象局）

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