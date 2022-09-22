失智長者宅在家防疫病程恐加劇　注意健忘、多疑徵狀

▲民眾宜留意家中長者失智症徵狀，早期發現治療。（圖／資料照片，衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

每年9月21日除了是國家防災日，也是國際失智症日；南投縣衛生局指出，近2年因應疫情影響，長照服務面臨停站或民眾自主暫停服務，即使疫情趨緩、各項服務回歸正常運作，民眾仍擔心染疫且因久未外出降低社交意願，恢復使用服務或到社區參加活動意願降低，也因缺乏人群互動，造成認知功能退化及社交退縮導致失能程度加劇。

依據衛福部統計資料顯示，南投縣失智症推估人口7997人、其中6593人確診新冠肺炎，失智症確診比率82.4%，已達2025年「失智友善777」目標：罹患失智症人口7成以上獲得醫療診斷及照護；縣府衛生局長陳南松表示，失智症剛開始以近期記憶減退為主，常被民眾誤以為是正常老化現象，但實為大腦病變的一種，從罹病到完全失能期間約8到10年，且退化為不可逆。

▲921國際失智症日，南投縣呼籲民眾一起守護失智長者。（圖／南投縣政府提供）

陳南松指出，由於社會大眾對失智症的不瞭解、不友善，進而衍生出許多社會問題、法律糾紛，導致照顧者負擔沉重，多數家屬選擇將失智症者關在家中，失智症長輩減少社會參與的機會，加速病程退化速度，認識失智症10大症狀，可幫助親友即時獲得醫療協助。

陳南松呼籲，若家中長輩出現記不住最近發生的事，但對2、30年前的事都還記得，不斷詢問重複的問題、疑神疑鬼、懷疑家人偷他東西、個性改變等，都是失智症徵狀，建議儘早安排就醫診斷；疫情期間更別疏忽失智症者之照護，高齡長輩為新冠肺炎病毒感染的高危險群，鼓勵長者完整接種新冠肺炎疫苗，並逐步回歸正常生活型態。

倘有長照服務需求，亦可透過全國統一專線：1966，不出門也能獲得「找得到、看得到、用得到、付得起」的長照服務，獲多加利用南投縣衛生局長期照顧線上申請服務（我要申辦->長期照顧服務線上申請）。