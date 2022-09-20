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921國家防災日　台南左鎮區公所偕同消防分隊辦民防團常訓

▲台南市消防局第四大隊左鎮分隊，20日配合左鎮區公所辦理「民防團常年訓練」，藉由民防團的編組訓練，達到全民國防概念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊左鎮分隊，20日配合左鎮區公所辦理「民防團常年訓練」，藉由民防團的編組訓練，達到全民國防概念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊左鎮分隊，20日配合左鎮區公所辦理「民防團常年訓練」，參與人員有區公所業務相關人員、里長、里幹事及民防團編組成員，藉由民防團的編組訓練，達到全民國防概念。

區長謝松益表示，今日辦理民防團常年訓練，剛好遇上花蓮玉里0918強震後，加上明天又是921國家防災日，訓練起來特別有意義及效果。本日講習訓練，左鎮分隊講授急救技能為心肺復甦術搭配自動體外心臟除顫器的操作(CPR+AED)，並加強對公眾場所AED(簡稱：PAD)的認識及使用。

▲台南市消防局第四大隊左鎮分隊，20日配合左鎮區公所辦理「民防團常年訓練」，藉由民防團的編組訓練，達到全民國防概念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一方面，防震知識方面，強調遇到地震，並非第一時間慌亂逃出戶外，而是優先保護自己的頭頸部，深化抗震保命3步驟-「趴下、掩護、穩住」，平時備妥「緊急避難包」。再者，強震過後，可能造成建築物倒塌，民生管線破損引起火災，教導火災初期如何火使用滅火器。

▲台南市消防局第四大隊左鎮分隊，20日配合左鎮區公所辦理「民防團常年訓練」，藉由民防團的編組訓練，達到全民國防概念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，配合921國家防災日演習，於21日上午9時21分、25分，藉由災防告警細胞廣播訊息系統，分別發布國家級警報之「地震警報」及「海嘯警報」訊息，提醒民眾手機收到測試訊息聲響震動時，無須過於驚慌。最後，前些日子永康區發生民宅火警，造成3死憾事，宣導居家使用延長線注意是否過負載，並強調安裝「住宅用火災警報器」之重要性。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，最近幾次大大小小的地震，已經造成災情，再度喚起國人對於地震防災意識，藉由本次民防團編組訓練，強調民防團與防救災有相輔相成作用，透過教育訓練，防災應變更紮實。最後，也呼籲，近期地震頻繁，非必要勿前往山區，如必須前往，請務必提高警覺。

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