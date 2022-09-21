　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消七大隊灣裡分隊　結合幼兒園辦理921防災防火演練

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，與卡羅幼兒園辦理921防災演練，並對幼兒園師生進行地震災害防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，與卡羅幼兒園辦理921防災演練，並對幼兒園師生進行地震災害防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由於近日台灣地震頻繁發生，甚至發生建物及校舍倒塌災情，台南市消防局第七大隊灣裡分隊，21日與卡羅幼兒園辦理921防災演練，並對幼兒園師生進行地震災害防火防災宣導。

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，與卡羅幼兒園辦理921防災演練，並對幼兒園師生進行地震災害防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次宣導活動分成4個項目，包括防震知識、火災預防知識、住宅用火災警報器、及地震演練實際操作等，由消防同仁教導學生演練「趴下、掩護、穩住」抗震保命要領，也提醒老師疏散時秉持「不推、不跑、不語」原則，有效引導避難，降低師生面對災害的傷害。

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，與卡羅幼兒園辦理921防災演練，並對幼兒園師生進行地震災害防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第七大隊大隊長黃輝林表示，每年9月21日為「國家防災日」，內政部會透過「災防告警細胞廣播訊息系統」發布「國家防災日地震警報」訊息，希望各級校園透過實際演練，讓師生面對災害發生時，能確保生命安全。同時消防局長李明峯也秉持市長黃偉哲的施政理念，持續推動防災防火宣導，期望藉由辦理本次實際演練，讓正確的防災觀念向下扎根進而提升台南市民防火防災意識，並同時培養師生災害應處能力。

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，與卡羅幼兒園辦理921防災演練，並對幼兒園師生進行地震災害防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第七大隊也在此呼籲民眾，要建立地震防災觀念及應變能力，在家平時就要固定家具、準備「緊急避難包」，萬一發生地震勿慌張，最重要的就是保護頭、頸部避免受傷，立即做好抗震三步驟「趴下、掩護、穩住」，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，才能將災害損失降到最低。而台南市政府消防局也會不斷透過各種平台或時機來傳達相關資訊，期使提升市民的防火防災意識，打造更有抗災韌性的宜居城市。

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，與卡羅幼兒園辦理921防災演練，並對幼兒園師生進行地震災害防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
新北女打AZ死亡！　獲最高額救濟金600萬
特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了
李亞萍「探望余苑綺」背影惹鼻酸！　余祥銓寫下心碎文
快訊／震撼彈！廖老大宣布「退出直播圈」
爸媽送億元豪宅！「兒女卻一臉嫌棄」原因扯炸　她嘆：不用太羨慕
高以翔冥誕前一日銅像曝光　「帥氣打籃球模樣」藏父母無限的愛
父癌逝獨留小兄妹！車行老闆超暖心　承諾栽培兩人到大學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消七大隊灣裡分隊　結合幼兒園辦理921防災防火演練

中央大學EMBA校友會捐血活動　9／21-23校園展開

台南虱目魚文化季周六登場　黃偉哲邀大家來七股嘗鮮美虱目魚

重返921震爆點　蔡培慧：若當選結合地方創生推導覽防災教育

女上山聚餐賞夜景...回程導航迷路　警循喇叭助脫困

兩樣情！台南藍議員頻合體侯友宜　綠全挺黃偉哲連任

勞保局雲林辦事處遷移新址　劉建國：期待更加改善勞工權益

國際失智症日　蘇清泉籲：關心被遺忘的「隱形病人」

潮州警+志工中隊捐贈「愛心米」　關懷10偏鄉國小

2022「小塹有約」3路線　漫步賞舊城之美

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

喵喵飛彈？短足貓愛撲床！　噗通一聲整隻埋進被子超萌

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

南消七大隊灣裡分隊　結合幼兒園辦理921防災防火演練

中央大學EMBA校友會捐血活動　9／21-23校園展開

台南虱目魚文化季周六登場　黃偉哲邀大家來七股嘗鮮美虱目魚

重返921震爆點　蔡培慧：若當選結合地方創生推導覽防災教育

女上山聚餐賞夜景...回程導航迷路　警循喇叭助脫困

兩樣情！台南藍議員頻合體侯友宜　綠全挺黃偉哲連任

勞保局雲林辦事處遷移新址　劉建國：期待更加改善勞工權益

國際失智症日　蘇清泉籲：關心被遺忘的「隱形病人」

潮州警+志工中隊捐贈「愛心米」　關懷10偏鄉國小

2022「小塹有約」3路線　漫步賞舊城之美

新北50多歲女打AZ死亡！血栓併血小板低下　獲最高額救濟金600萬

洪都拉斯GG不受控！褲子塞假陽具　工作人員出手「處理下半身」

潤泰全可望恢復信用交易　現金增資185億「潤泰新參與認購」

Fed升息／市場料升3碼　台經院孫明德「升升不息是趨勢」

獨／出賣前女友性愛片表忠心　武術教練討好現任女友犯傻下場出爐

屈臣氏「烏蘇拉雨傘」壞到超想要、DHC「良子喵碗盤組」讓貓奴暴動啦！

特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了

補習班狼師「誘騙高中女生親密」太震撼　江宜蓉邊看邊哭點頭接演

評價宋文華回歸中職首秀　曾仁和：得失心不能太重

林襄疑似「上空裸照」又遭網流出！經紀人發聲：上過新聞

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

地方熱門新聞

八德天花板被震塌　承包商瑞助營造回應了

台中人噴錢不手軟！月砸逾6萬送愛犬上日托

國慶煙火試放3分鐘千人搶看

陳根德批鄭運鵬「收割」政績　鄭寶清同感

告別政壇最後總質詢　林正峰關切龜山發展

最大產業聚落　于卓明：桃園是宜創業城市

台南藍議員頻合體侯友宜　綠全挺黃偉哲連任

運動中心天花板震落　廠商黑歷史曝

台南左鎮區公所偕同消防分隊辦民防團常訓

花蓮聯外道路與橋樑受損嚴重　徐榛蔚盼中央重視

2022幸福城市大調查　宜縣施政力+社福力非六都第二

勞保局雲林辦事處遷新址　劉建國為勞工請命

斗六絲瓜節週末膨鼠森林公園上場

新北婦迷途女大生幫報警 暖警拚湊身分助返家

更多熱門

相關新聞

防災地震包買氣暴增　三大類必備物品網購熱銷

防災地震包買氣暴增　三大類必備物品網購熱銷

近日花東地區地震頻繁，同時今天也是921國家防災日，喚起大眾的防災意識，其中家戶應必備的地震包受到關注，而事先該準備好哪些救難物資，才能在緊急時刻發揮救命的關鍵作用，從地震防災相關商品搜尋量及買氣在網購平台暴增來看，不只買「防災包」或「避難包」的人變多，防護、呼救、逃生這三大類必備物品更是熱銷。

傳統演習效果有限　如何預防下次強震？

傳統演習效果有限　如何預防下次強震？

海岸山脈向北滑移　中央山脈有孕震帶

海岸山脈向北滑移　中央山脈有孕震帶

新北發防災頭套　柯：不做豪華展示

新北發防災頭套　柯：不做豪華展示

注意盲斷層！強震與中央山脈斷層有關

注意盲斷層！強震與中央山脈斷層有關

關鍵字：

南消七大隊灣裡分隊幼兒園921防災防火

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面