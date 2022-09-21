南消七大隊灣裡分隊　結合幼兒園辦理921防災防火演練

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，與卡羅幼兒園辦理921防災演練，並對幼兒園師生進行地震災害防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由於近日台灣地震頻繁發生，甚至發生建物及校舍倒塌災情，台南市消防局第七大隊灣裡分隊，21日與卡羅幼兒園辦理921防災演練，並對幼兒園師生進行地震災害防火防災宣導。

本次宣導活動分成4個項目，包括防震知識、火災預防知識、住宅用火災警報器、及地震演練實際操作等，由消防同仁教導學生演練「趴下、掩護、穩住」抗震保命要領，也提醒老師疏散時秉持「不推、不跑、不語」原則，有效引導避難，降低師生面對災害的傷害。

台南市消防局第七大隊大隊長黃輝林表示，每年9月21日為「國家防災日」，內政部會透過「災防告警細胞廣播訊息系統」發布「國家防災日地震警報」訊息，希望各級校園透過實際演練，讓師生面對災害發生時，能確保生命安全。同時消防局長李明峯也秉持市長黃偉哲的施政理念，持續推動防災防火宣導，期望藉由辦理本次實際演練，讓正確的防災觀念向下扎根進而提升台南市民防火防災意識，並同時培養師生災害應處能力。

消防局第七大隊也在此呼籲民眾，要建立地震防災觀念及應變能力，在家平時就要固定家具、準備「緊急避難包」，萬一發生地震勿慌張，最重要的就是保護頭、頸部避免受傷，立即做好抗震三步驟「趴下、掩護、穩住」，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，才能將災害損失降到最低。而台南市政府消防局也會不斷透過各種平台或時機來傳達相關資訊，期使提升市民的防火防災意識，打造更有抗災韌性的宜居城市。