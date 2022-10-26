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降低環境干擾　南投林管處舉辦澀水手作步道工作假期

▲南投林管處與千里協會、澀水社區攜手合作辦理澀水手作步道工作假期。（圖／南投林區管理處提供，下同）

▲南投林管處與千里協會、澀水社區攜手合作辦理澀水手作步道工作假期。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投林區管理處為推廣「手作步道」的概念與價值，與台灣千里步道協會、澀水社區於10月中旬帶領50多名志工、社區夥伴，共同舉辦「澀水水上步道手作步道工作假期」。

南投林管處解釋，「手作步道」是近年來國際間興起的綠色運動，源自美國國家步道「阿帕拉契山徑步道」志工的經驗；其精神在於先瞭解在地生態、先民文化及傳統工法智慧，順應步道所在地的氣候、地質、原生生態特性，找出與環境和諧共存的路線與工法修建步道，並採人力方式運用現地材料及非動力工具輔助，減少機具使用與外來材料搬運，儘可能環境干擾最小化、減少自然資源取用與鋪面硬體造成棲地切割效應，非常適合台灣山區的人文與自然環境。

▲南投林管處與千里協會、澀水社區攜手合作辦理澀水手作步道工作假期。（圖／南投林區管理處提供）

林管處表示，沿著澀水溪而建的澀水水上步道位於魚池鄉，海拔高度約500至800米，全長約3公里，沿途蕨類豐富，適合大眾健行；處方於108年起即與台灣千里步道協會、澀水社區3方共同合作辦理「澀水水上步道手作步道工作假期」，並邀集志工夥伴、鄰近有興趣的社區民眾或團體參與，以友善環境的工法進行步道維護，降低對自然環境擾動。

▲南投林管處與千里協會、澀水社區攜手合作辦理澀水手作步道工作假期。（圖／南投林區管理處提供）

林管處指出，藉由推廣友善環境的步道施作理念，也期待藉由雙手實作體驗，加深參與夥伴或在地居民對「自然野徑」的認同感，促成公民或社區參與，共創優質森林步道。

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