賴清德走訪雙溪泰平社區　體驗手作步道保留農村自然韻味

▲賴清德走訪雙溪泰平社區，體驗傳統工藝手作步道保留農村自然韻味。（圖／農委會水土保持局提供）

記者郭世賢／台北報導

副總統賴清德25日來到新北雙溪的泰平社區，與農委會副主委陳添壽、水保局長李鎮洋及在地志工參與手作步道，在資深步道師的帶領下，眾人就地取材，以非機具的方式，運用傳統砌石工法進行修復，讓古道融入在地環境，保有自然質樸的韻味。副總統除了肯定農委會和水保局在農村再生上的努力成果，期許持續發掘及傳承步道匠師，以傳統文化工藝保留農村自然韻味。

泰平社區內眾多古道交會 里山風情適合民眾尋幽探訪

農委會水保局表表示，淡蘭古道是2018年行政院核定優先推動的三條國家級綠道之一，2015年起由台灣千里步道協會倡議啟動，在公私攜手建置推廣下，已成為北臺灣的長距離健行路線。位處眾多古道交會點的泰平社區，在居民長期努力之下，修整古道水圳、復育水梯田、經營良心菜攤，逐步實踐里山精神，現已成為淡蘭中路重要的據點，為旅客提供餐飲及旅遊資訊等服務。

▲眾人就地取材，以非機具的方式，運用傳統砌石工法進行修復。（圖／農委會水土保持局提供）

台灣千里步道協會執行長周聖心表示，隨著社會變遷及耆老凋零，傳統築路工藝亟需保存，為此協會自2013年起，開始透過「步道學」的體系培育步道師，並推動手作步道，迄今已超過100條步道，累積九千多人次志工參與。

周聖心說，2019年起更表揚保有傳統步道修復技術的「榮譽步道師」，以影像記錄工法細節，傳承在地工藝。今天副總統及參與的農委會首長們與在地志工合力以古道周邊的塊石修砌石階，展現跨域合作的氛圍，共同修築一條農村的新生之路，令人感動。

農委會協助泰平社區傳承手作步道 保留農村的自然韻味

賴清德表示，農村之古道、山徑、水圳路、野溪小徑等應維持自然、傳統樣貌，而透過引進志工人力、企業社會參與，合力以手作步道方式保存在地特色的工法智慧，更充分體現了傳統農村互助換工文化與精神，不但協助補足農村人力，也創生新的小民經濟，值得大家擴大推廣。

▲賴清德期許持續發掘及傳承步道匠師，以傳統文化工藝保留農村自然韻味。（圖／翻攝自「賴清德」臉書粉專）

農委會副主委陳添壽表示，緊臨泰平信仰中心壽山宮的溪尾寮古道，是先民往返泰平與坪林之間的路徑，近年在水保局營造農村區域亮點的整體脈絡之下，選擇這條自淡蘭古道主線延伸而出的路徑，結合企業志工修復，盼打造成為手作步道之示範路段，彰顯政府對國家級綠道的串連與古道修復自然工法的重視。

水保局長李鎮洋也宣示未來將持續落實手作步道精神，引進步道學課程體系，有系統地為相關業務承辦人員、輔導團隊、社區組織規劃教育訓練，並優先支持符合手作原則的步道工程，並將手作步道之精神及原則納入參考，鼓勵友善環境、保存傳統自然工法之步道設計，保留農村自然韻味。在政府部門與民間社團的通力合作之外，企業也發揮很大的影響力。

副總統賴清德親自參與，顯示政府對國家級綠道與古道修復採行自然工法之重視，給予團隊及志工們支持與鼓勵。

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▲▼賴清德眾人就地取材，運用傳統砌石工法進行修復。（圖／翻攝自「賴清德」臉書粉專）