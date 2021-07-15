手作步道的溫度　雪霧鬧部落族人心中的那一條路...啟動修復

▲桃園雪霧鬧部落手作步道。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

再現代化的設施，也比不上手作的溫度！桃園市政府水務局與復興區雪霧鬧部落，共同推行手作步道，合力保存在地特色的工法智慧，體現泰雅原住民部落傳統文化與精神。水務局長劉振宇表示，目前已完成約約600公尺的示範區步道，包含步道的階梯、護欄、植生土包袋、砌石護坡、砌石截水溝及踏石等，讓踏青民眾享受手作的溫度。

▲桃園雪霧鬧部落手作步道。（圖／水務局提供）

劉振宇局長說，桃園市復興區泰雅族的雪霧鬧部落，地理環境由魯培山、南插天山、拉拉山、夫婦山等群山環繞，山谷則由西布喬溪所流經，水流潺潺、寧靜而幽遠，清晨及傍晚時分不時瀰漫著雲霧，頗有與世無爭、世外桃源之感。其中，流經部落的西布喬溪除了是部落生命之泉源外，亦為部落傳統文化以及早期日本殖民時代歷史的見證。

▲原木格柵。（圖／水務局提供）

市府水務局針對復興區雪霧鬧地區的野溪環境及重要步道、古道等進行周遭環境資源、社區發展、遊憩光觀調查盤點，以及配合在地民眾發展意願，在低干擾、低開發，並做好水土保持工作原則下，推廣部落文化特色發展、生態資源永續、步道活化及觀光遊憩。

透過雪霧鬧野溪資源盤查與步道活化示範計畫，在與部落族人的通力合作下，挖掘西布喬溪過去的輝煌史。其中，沿著溪畔，有著早期部落打獵、採買與娶親的步徑，亦為日治時期運送檜木的通道。此路徑長約6公里，需橫越西布喬溪，環境原始，動植物生態豐富，不時可發現腳下日人建築的砌石駁坎遺跡。

因此，為了重現極具歷史與文化價值的古道路徑，水務局以手作步道活化的思維，並邀請雪霧鬧部落族人的共同參與，並採用手作工法，以低干擾，運用在地材料，修復雪霧鬧部落族人心中的那一條路。

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