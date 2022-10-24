12立委「做分身」聯合站街口拜票　林佳龍：這是侯友宜陣營沒有的

▲林佳龍。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍今（24日）舉行首場「新北大翻新•作伙站出來」，由民進黨立委新北12區立委率議員參選人，在各區重要路口進行聯合拜票，而林則現身三重區的台北橋新北端路口。林佳龍表示，聯合12區立委造勢是民進黨的優勢，就是要「區區有立委、人人是分身」，採取聯合艦隊，以軍團方式來帶動選情、做最後衝刺，這是侯友宜陣營沒有的。

首場「新北大翻新•作伙站出來」24日登場，林佳龍受訪表示，選舉進入倒數最後一個月，推出此活動是是同步12個立委選區，由立委做他的分身，一起站在路口，跟市民在第一線接觸，這是民進黨的優勢。林指出，12個立委選區有9席是現任立委，再加上不分區，就是要「區區有立委、人人是分身」，採取聯合艦隊，以軍團方式來作戰，由立委帶著市議員參選人，透過12個選區同步跟市民來拜託，也能帶動市議員選情 。

林佳龍說，他如果算是這次選舉母雞，36位市議員參選人就是小雞，而12位立委可說是公雞，所以母雞、公雞及小雞團結站出來，以這樣的方式遍地開花，用聯合艦隊來做最後衝刺，這是侯友宜陣營沒有的。

林佳龍表示，侯友宜個人除比較獨善其身，長期跟國民黨內的人切割以外，也沒辦法在12個選區找到當地立委；因此，他最後以聯合艦隊的作戰方式，將會遍地開花，把票催出來，贏得勝選。