柯文哲贈書《柯P管理學》　陳時中：三人行必有我師

記者呂晏慈／台北報導

台北市上周豪大雨災情頻傳，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲卻在外縣市輔選，民進黨台北市長候選人陳時中23日稱柯「學到教訓」，但柯回嘴說，要送一本《柯P管理學》給陳時中。對此，陳時中24日上午受訪說，因為還沒看到這本書，不知道是正面或負面教材，「如果有收到的話，三人行必有我師，就擇其善者而從之，擇其不善者而改之」，基本上的態度就是這樣子。

陳時中今天上午接受綠色和平廣播電台陳雨鑫主持「有影尚大聲」節目預錄前受訪說，自己到底領導的好不好，柯文哲所指的那一群對防疫有功的人，一直站在自己的背後，一直跟自己站在一起，而柯文哲背後又剩下誰呢？

另對於柯文哲不滿被質疑遭SOP綁架，昨反擊批評者「都沒在美國留學、沒經過現代文明訓練」，今又改口「沒受過現代管理學訓練」一事，陳時中說，一時不知道怎麼評論，知識來源是多方面的，從不同的國家、學校都可以學習，現在學習也不見得一定要到地才能夠學，各樣資訊很發達，只要願意學、能夠學，最主要是心態能夠學的正確，才是比較重要。

此外，媒體也關注無黨籍台北市長候選人黃珊珊說，「不關水門比個人狀況更嚴重，請陳時中搞清楚相關規範再來說」等語，陳時中表示，他們都沒有辦法聽到市民的聲音，關水門當然有一定的時間跟狀態，自己是要求在關門之前，要把該做的事情做好，不要沒有把該做的事情推到市民的身上，關水門有其SOP，例如水量、下雨的情況等；他強調，關門前就要把關門的事情做好。

▲陳時中今天上午前往三重錄製廣播節目。（圖／記者許靖騏攝）