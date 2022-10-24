疫苗採購舌戰！陳時中嗆蔣萬安：胡說八道「顯露出他惱羞成怒」

記者呂晏慈／台北報導

疫苗採購成為台北市長選戰焦點，國民黨台北市長候選人蔣萬安及民進黨台北市長後選人陳時中連日隔空交火，陳時中24日受訪再嗆，蔣萬安有看過疫苗採購合約，其中3分之1未遮蓋的內容包括價格，「這些都應該要講清楚，用胡說八道的話帶過去，只能顯露出他惱羞成怒」。

蔣萬安日前揭露疫苗採購協議，並指若有需要就能解密合約，直指陳時中的謊言被戳破，但陳時中回應自己與蔣都知道價格，反批蔣不要在外面放話，要就講清楚，引發蔣萬安不滿回擊，解密的鑰匙都在政府手上，更批陳時中若不是徹頭徹尾的傀儡，就是大說謊家。

對此，陳時中上午接受綠色和平廣播電台陳雨鑫主持「有影尚大聲」節目預錄前受訪說，蔣萬安有看過一份疫苗採購合約，縱使遮掉3分之2，也有3分之1的內容看得到，且價格資訊是看得到的，要揭露這些訊息也有方法，蔣萬安本身是律師背景，又是現任的立委，有很多的管道可以去做，那他為什麼不做？

陳時中說，第二點，「那個價格他是看到的」，不要說遮掉3分之2還有3分之1是露出來的，其中就包括他講的那個價格，「他有看到那個價格，我也有看到那個價格，他一直要叫我講，我說在保密上面我不宜講，那蔣萬安覺得應不應該講？那樣的價格他認為該買還是不該買？」陳說，這些都應該要講清楚，用胡說八道的話帶過去，只能顯露出蔣萬安惱羞成怒。

此外，陳時中昨天拋出「抗共保台DNA」一說，蔣萬安則指不求戰、不懼戰，一定會堅守民主價值，引發討論。陳時中受訪說，當領導者、想要當市長的人，必然要有守土為國這樣的決心，應該把「抗共」的態度表達的很清楚，才能讓世界明白：我們的國民對於民主的體制、民主自由生活的堅持是非常強烈的。

▲陳時中今天上午接受媒體專訪。（圖／記者許靖騏攝）