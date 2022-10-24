抓到了！南投縣府送300元時尚泡麵碗　他控告許淑華賄選

▲曾琮愷今天上午至南投地方法院按鈴控告林明溱、許淑華等人賄選。（圖／曾琮愷提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨南投縣議員候選人曾琮愷19日上午至南投地方法院按鈴控告南投縣長林明溱、南投縣長候選人許淑華及南投市長候選人張嘉哲賄選。他揭露，南投縣府10月17日晚間舉辦「卸任感恩說明會」，但會中贈送市價300元的時尚泡麵碗，官員發放禮物時，不僅親口說「拜託了」，許淑華還在一旁握手拜票，恐已構成賄選事實。

曾琮愷表示，林明溱以公費舉辦「卸任感恩說明會」，會上邀請國民黨籍縣長候選人許淑華、以及南投市長參選人張嘉哲及多名國民黨籍候選人出席，說明會現場多次為各候選人高喊「當選」，最後也由縣府官員發放高單價的禮物，並有候選人在一旁拉票，恐觸犯《公職人員選舉罷免法》第99條之賄選罪，及《公務人員行政中立法》。

曾琮愷指出，卸任感恩說明會為縣府公費舉辦，會後並有餐點，然說明會卻形同選舉造勢大會，且公務人員協助發放高單價贈品，為妙管家1.3公升時尚泡麵碗，此碗貼有縣府宣導貼紙，為縣府宣傳品無誤，再經查，網路上此碗售價超過300元，屬高價產品，已經遠超過30元，且足以改變選民投票意願。

曾琮愷稱，根據10月17日晚間拍攝的影片，南投縣府於平山社區活動中心舉辦說明會，南投縣消防局局長在發放禮物的同時，國民黨籍候選人許淑華及張嘉哲站在一旁握手拜票，民眾收到官員遞出的禮物後，一旁候選人緊接著說「再拜託了！」明顯有以禮物賄選情形，說明會上以縣府資源採購禮品、透過縣府官員的手發放、再配合候選人進行拉票，恐已構成賄選事實。

曾琮愷另指出，林明溱在2002年的時候，就為了參選縣議員，廣發醬油而被告賄選罪，最後緩刑兩年，林當年差一點失去參選資格，但並未記取教訓，今日仍故計重施，企圖以禮品影響縣民投票行為，為何又重蹈覆轍？國民黨的許淑華、張嘉哲也共同在說明會上造勢拉票，也是破壞民主法治原則的共犯，今日來到地院檢舉，就是希望檢調機關可以介入調查，端正南投選風。