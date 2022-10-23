好市多CEO證實了！　標價出現「1符號」快買

記者邱晟軒／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受許多民眾青睞，是許多人採買日常用品的好去處。不過，網上一直有傳聞，商品標價牌上的特殊符號暗藏優惠密碼，若出現「7、＊」等符號，很高機率是打折商品。對此，好市多亞太區總裁張嗣漢最近在廣播節目中給出答案了，證實「＊」背後的確大有玄機。

根據金融網站《ToughNickel》揭露，好市多商品標價牌若尾數是「7」，很有可能是出清價；商品貨號末端若有加註「＊」星型符號，則可能表示該商品售完不進貨、即將下架；「#」、「^」則是留校察看、買氣仍需再觀察。

針對好市多標價牌上的符號之謎，有網友日前就在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，很多人說，看到「＊」代表是出清，出清一般人會聯想優惠，但其實如果是賣得好的商品，出清不代表會降價，「『＊』其實比較傾向於存貨不多。」

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▲好市多標價牌暗藏玄機！（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO舉瑪莎曼咖哩雞肉為例子，該項商品原價399，優惠價卻曾出現過287、280、247、200和197等價格，所以他得出結論，標價牌上如果出現尾數「0、7」很有可能是打折商品，消費者可以搶購，不過也要留意保存期限。

事實上，好市多亞太區總裁張嗣漢日前在廣播節目《欸！我說到哪裡了？》專訪時就被主持人王偉忠詢問，若標價牌上尾數為「7」是不是代表最後價格？張嗣漢聽聞後大笑否認該傳聞。不過他也證實了，若標牌價出現「＊」星型符號，代表該商品售完就沒有了。

▼張嗣漢透露，標價牌上出現「＊」符號，代表賣完就沒有了！ （圖／中廣流行網 i like radio）



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