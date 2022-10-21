今天開囤！超商「大杯拿鐵33元」連喝3天　可以寄杯、無兌換期限

▲全家經典拿鐵下殺6折喝。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開囤了！全家祭出限時3天「大杯經典拿鐵2杯65元」優惠，每杯通通下殺6折，不用33元就能喝到，且開放APP寄杯、冷熱互換，每人限買5組，還沒有兌換期限，今（21）日快衝買一波；期間加碼還有「私品茶濃靜岡抹茶拿鐵2杯65元」、「指定雪糕等買1送1」等，通通不能放過。

全家即日起至10月23日連3天於全門市祭出「Let’s Café大杯拿鐵2杯65元喝」優惠，每杯售價不到33元，相較原價可是有6折折扣，還開放APP寄杯跨店取、冷熱互換，每人最多可買5組，且無兌換期限，趁這時間囤最划算；除外，門市加碼還有「私品茶濃靜岡抹茶拿鐵2杯65元（不可寄杯）」、「杜老爺特級冰淇淋甜筒買1送1」等好康。

▲星巴克抽買1送1剩3天。

另，星巴克至10月23日前也推出「COFFEE DAY 植感生活數位體驗」活動，期間只要進入活動網頁，並和星巴克小熊Bearista一起玩遊戲，就可隨機領取優惠券，包括「買1送1」、「第2杯半價」等通通有機會抽到。

提醒部分門市不適用此優惠，包括車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、竹北自強、南投休息站、泰安南、泰安北、西湖休息站、芎林文德、彰化高鐵、宜蘭宜興、新店莊敬、土城大潤發、高雄博愛、振興、高雄大寮、台東大武門市等風景區或特殊店無法兌換。

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