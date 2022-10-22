好市多驚見「咖啡疊疊樂」！員工一臉無奈　一張照掀素養大戰

▲紙板貨架上咖啡七零八落，缺了好幾角。（圖／翻攝自臉書社團／COSTCO好市多商品消費心得分享區）

網搜小組／柯沛辰報導

美式賣場好市多（Costco）有別於一般量販店，有大量商品及會員制，也常反映台灣人的素養和消費習慣。有網友近日消費時就發現，原先堆疊的商品東缺一塊、西缺一塊，被許多人從中抽掉，彷彿「疊疊樂」一般搖搖欲墜，引發網友討論。

原PO在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」貼出照片，幽幽地說「工作人員一臉無奈」。照片中可見，一款濾掛式咖啡堆放在賣場走道上，並以紙板充作簡易貨架，堆到快要一個成年人的高度，但顧客卻從中間一角拿取，導致貨堆出現諸多缺角，如同「抽積木」。

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許多網友看完紛紛留言，「因為通常會有2種保存期限，大家在找保存期限比較長的那盒」、「自私又差勁的人」、「這很難補貨，工作人員辛苦了」、「下面的比較香」、「這是大型桌遊」、「真．疊疊樂」、「沒道德觀念的行為」、「在好市多，可以看見厲害的結構技師跟建築達人」。

還有人分享類似經驗「曾在北投店目睹紅酒整個垮下來，肇事倒楣鬼像沒事一樣飄走」、「這個還好，今天看見有人拿琴酒從後面挖，結果前面就倒下來...真的比猴子更像猴子」。

不過，也有網友認為，「這就是告訴我們，貨不要堆太高，因為沒人會從最高的地方拿」、「客戶也無奈，上面的搆不到啊」、「不好意思，我就是矮，拿不到上面的」、「堆那麼高，賣場不夠友善」、「本來就沒有人該按你的想法去拿」、「奇怪，整貨不就是他們的工作？有什麼無奈的？」掀起論戰。

▼ 一名女網友也貼出照片，分享之前遇到類似情景。（圖／翻攝自臉書社團／COSTCO好市多商品消費心得分享區）

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