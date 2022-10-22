促進社區發展福利有一套　花蓮透過旗艦領航36社區有成

▲▼花蓮縣政府舉辦「旗艦領航,深耕萌芽」社區福利萌芽計成果交流會活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動社區發展與福利化社區工作有成，22日在花蓮文化創意產業園區舉辦「旗艦領航,深耕萌芽」花蓮縣社區福利萌芽計成果交流會活動，由參與花蓮縣福利化社區小旗艦型與深耕社區發展工作專案的社區夥伴，共同展現年度成果，縣長徐榛蔚也在社會處長陳加富陪同下共同參與成果發表，活動場面溫馨。

徐榛蔚表示，近幾年來花蓮縣政府透過此計畫共輔導36個社區，有賴於一步一腳印陪伴的經營，從社區資源調查、盤點到福利方案撰寫，逐步擘劃社區發展願景，累積社區發展的推動能量，更是培力績優社區帶領其他社區，以聯合夥伴的社區方式，在跨社區間推動福利服務，運用社區資源，讓社區經營永續發展。

小旗艦與深耕計畫是縣府推動多年的專案補助計畫，主要透過計畫鼓勵社區共同推動社區福利工作，由社區扮演在地的夥伴，協助縣府落實各種福利服務工作，規劃各種社區特色與發展的福利服務方案並連結聯合國的「永續發展目標（SDGs）」，將良好健康與福祉、性別平等、永續城市與社區、促進目標實現之夥伴關係等議題融入規劃，攜手致力推動深耕社區經營，建立與社區的情感牽絆與信任的夥伴關係，一同規劃未來的社區永續實踐。

此次在小旗艦計畫中，由具有經驗、能量的花蓮市民運、碧雲莊、吉安鄉干城社區擔任領航社區，結合花蓮市民政、民孝社區、秀林鄉水源社區、吉安鄉太昌社區、光華社區、稻香社擔任協力社區，共9個社區，各自組成3個小旗艦社區聯盟，整合社區間資源網絡協力合作機制，共同推動社區工作，就社區福利議題，推出各項極具在地特色的服務方案，例如高風險家庭關懷、婦女兒少成長課程與營隊、新住民增能培力等，透過共同協力推動，彼此共同學習,累積社區的發展能量與自主性，建立了非常優質的標竿模式。

▲縣長徐榛蔚表示，以聯合夥伴的社區方式，在跨社區間推動福利服務，運用社區資源，讓社區經營永續發展。

另花蓮市民生社區、吉安鄉東昌社區、南昌社區、鳳林鎮鳳禮社區、萬榮鄉馬太鞍社區、瑞穗鄉瑞穗社區、瑞祥社區、瑞北社區、玉里鎮德武社區、富里鄉東里社區等10個社區在深耕計畫中，依社區特色與議題，推動各種社區福利方培養社區居民自主意識，透過具體的行動，以推展長者福利、身障福利、兒少福利等各項社區福利服務，各社區均透過建立社區特色生活品質，建構福利健康人文社區及社區永續經營，再創社區發展新境界！

今度花蓮縣政府透過計畫培訓了20位社區種子教師，也在今天頒發社區種子教師證書，這些來自花蓮縣北、中、南各社區的種子教師，未來將共同投入花蓮縣的社區陪伴、服務與協力的工作，協助更多社區投入社區發展工作,共同推動花蓮的社區福利工作。