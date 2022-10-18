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社區活動被投訴！里民不滿「封我家前路2天」　改到500m遠舉辦

▲彰化二林舉辦社區旗艦活動移到保安宮前舉辦。（圖／翻攝自Google地圖）

▲彰化二林舉辦社區旗艦活動移到保安宮前舉辦。（圖／翻攝自Google地圖）

記者唐詠絮／彰化報導

二林社區旗艦計畫今年進入第三年，往年都結合學校，在萬興國中風雨球場作為活動場地，今年10月23日適逢該校校慶，便將活動移到校外，封路盛大舉行，未料卻有里民不滿投訴，「封我家前的路2天」，「強拉國中校慶辦活動」、「讓社區活動變成選舉造勢」，為了避免反對聲浪，活動也移到500公尺遠的保安宮前舉辦。

萬興里長表示，今年是二林小旗艦計畫第三年，往年都在校內舉辦，今年為了結合鎮內5社區，從校內移師到校外舉行，為了此次活動，校方也已經籌備已久，學生更是期待這次的演出，而社區也申請二溪路6段618號-552號前路權。

該里有里民收到封路消息後，向里長投訴家門前被封無法出入，里長日前也與承辦單位前往該名里民家協調，最後決定將二溪路6段封路改到距離保安宮前舉辦，使得原本在校門口舉行，必須移到距離學校500公尺遠的保安宮，學校還得要學生繳交家長同意書，安排人員負責交管，不只累了學生，也苦了校方。

校方表示，這怎麼會是「強拉國中校慶辦活動」，這已經連辦３年的社區活動，更何況學校也不容許政治人物發傳單，甚至選舉造勢，這就是一場單純的社區活動，也請外界切勿泛政治化，更歡迎23日當天到場觀看，支持萬興在地學子。

社區也強調，由於整個活動是5個社區與學校結合，要展現第3年旗艦計畫，雖然說此次封路是讓大家有些不便，但能讓社區營造成果展現自己家鄉，更是社區里民們所樂見。

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