　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北第6選區「議員候選人號次、口號」一次看！27人搶13席超激烈

▲▼投票示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲九合一大選將於11月26日舉行。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選今（21）日進行號次抽籤作業，不少市議員候選人都在臉書粉專上公布自己的號次和口號，《ETtoday新聞雲》也為讀者整理出台北市第六選區（大安區、文山區）市議員候選人的相關資訊。

第六選區現任市議員共有12人，包含國民黨籍的李柏毅、徐弘庭、鍾沛君、耿葳、陳錦祥、王欣儀；社民黨的苗博雅；民進黨的簡舒培、王閔生、阮昭雄；新黨的李慶元；無黨籍的林穎孟。第六選區今年共有27人參選，是台北市最多人參選的選區，而最終將取13席。

1號張幸松（民眾黨）

號碼出來了，幸松抽中1號
11/26懇請大家全力支持
台北市大安文山市議員候選人1號張幸松
台北市長候選人8號黃珊珊
台北一路發發發

#民眾黨
#大安文山
#市議員候選人

臉書粉專「張幸松」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／張幸松）

▲張幸松。（圖／翻攝自Facebook／張幸松）

2號張四維（無黨籍）

目前尚未有相關資料。

3號林泓泰（時代力量）

臉書粉專「林泓泰：2022時力大安文山唯一候選人」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林泓泰：2022時力大安文山唯一候選人）

▲林泓泰。（圖／翻攝自Facebook／林泓泰：2022時力大安文山唯一候選人）

4號曾獻瑩（無黨籍）

今天早上抽號碼， 大安文山市議員請投4號曾獻瑩！
4事如意
4如破竹
4氣高漲
4不可擋
4就這樣成了
#大安文山市議員候選人

臉書粉專「曾獻瑩」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／曾獻瑩）

▲曾獻瑩。（圖／翻攝自Facebook／曾獻瑩）

5號王閔生（民進黨）

＃GiveMeFive
＃5號王閔生我要王閔生
-11月26日
-市長票，請投12陳時中
-議員票，請投5王閔生
-18歲公民權，請投同意

臉書粉專「王閔生 台北市議員」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王閔生 台北市議員）

▲王閔生。（圖／翻攝自Facebook／王閔生 台北市議員）

6號華珮君（動保黨）

臉書粉專「動保黨華珮君 台北市大安文山市議員候選人」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／動保黨華珮君 台北市大安文山市議員候選人）

▲華珮君（中）。（圖／翻攝自Facebook／動保黨華珮君 台北市大安文山市議員候選人）

7號鄭淑娟（無黨籍）

目前尚未有相關資料。

8號詹晉鑒（民進黨）

大家午安！
各位大安區與文山區的，你們有收到賴清德副總統的電話嗎？
記得要聽完喔！
請大家「相信賴清德、信賴詹晉鑒！」
支持8號詹晉鑒，未來進步看得見！
#大安 #文山 #8號詹晉鑒

臉書粉專「詹晉鑒 進步看得見」

▲詹晉鑒 。（圖／翻攝自Facebook／詹晉鑒 進步看得見）

▲詹晉鑒（前排右2）。（圖／翻攝自Facebook／詹晉鑒 進步看得見）

9號高揚凱（國民黨）

議員最佳選擇，9是高揚凱！！
1126投給誰？ 9是高揚凱！！
9號高揚凱，服務長長久久！！

臉書粉專「高揚凱」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／高揚凱）

▲高揚凱。（圖／翻攝自Facebook／高揚凱）

10號李柏毅（國民黨）

「十全十美」10號李柏毅
秉持初衷，毅心為您
10分感謝大家一路以來的支持，在柏毅這次抽到10號後，代表選戰正式進入最後衝刺階段，除了要拜託大家繼續相挺，也請幫柏毅大力的分享、轉發出去，您的每一票對柏毅來說，都是「10分重要」

臉書粉專「台北市議員 李柏毅」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員 李柏毅）

▲李柏毅。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員 李柏毅）

11號蘇恆（無黨籍）

1人1票 改變未來 大安文山議員請投11蘇恆
今天一早和團隊站完路口後，我們就到台北市選舉委員會準備抽籤，抽籤前有人問我會不會緊張，我跟他說其實我是平常心，因為對我來說每個數字都是好數字，重點是候選人的特質才是最重要的！
1126請支持11！讓監督不分藍綠的蘇恆進入市議會！
＃蘇恆今天抽到11號！
＃兩個第一！
＃兩個讚！

臉書粉專「蘇恆 平恆世代」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／蘇恆 平恆世代）

▲蘇恆。（圖／翻攝自Facebook／蘇恆 平恆世代）

12號林岳龍（新黨）

一個不能少，台北會更好！
新黨台北隊加油！
士林北投 請投 #11號 侯漢廷
中山大同 請投 #3號 林婕麗
中正萬華 請投 #11號 張榮法 - 新世代的領航人
松山信義 請投 #1號 藥師監督·松信郭榮先
內湖南港 請投 #2號 臺北市議員參選人_劉榮之
大安文山 請投 #12號 林岳龍

臉書粉專「林岳龍」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林岳龍）

▲林岳龍（左2）。（圖／翻攝自Facebook／林岳龍）

13號趙怡翔（民進黨）

小Jamie帶來好運，抽到 #13號！
今天特別帶著家庭最小成員出來，展現我們對幸福下一代的初衷與堅持。
擔任新手爸爸讓我更聚焦地看待這場選戰，以及我們在奮戰的主因。
我們絕對不能留一座更舊、沒有機會、不安全的台北給我們後代子孫。我們的下一代值得更好。
透過都市更新打造更宜居的城市，英語教學提升我們的國際競爭力，以及交通安全，讓我們孩童能安全上下課，這都是我們未來要努力的方向。
最後一哩路，感謝有您們的相挺。台北12行政區+1個市長選戰，我們都要加油，12+1就是等於13。
#我就是13號趙怡翔，幸福下一代，我們一起來努力！
#市長支持12號陳時中
#議員支持13號趙怡翔

臉書粉專「趙怡翔」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／趙怡翔）

▲趙怡翔。（圖／翻攝自Facebook／趙怡翔）

14號張志豪（民眾黨）

14號 張志豪 ：空軍1號、4寶奶爸
一生14為您服務！
懇請支持 #14號_張志豪

臉書粉專「張志豪」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／張志豪）

▲張志豪（左）。（圖／翻攝自Facebook／張志豪）

15號鍾沛君（國民黨）

今天完成號次抽籤，你好，我是15鍾沛君，請多多指教。
11月26日投票去，懇請一票6蔣萬安，一票15鍾沛君。
團隊絞盡腦汁，在想15能喊什麼口號或是吉祥話，結果想來想去，好像還真想不到，大家可否給點意見，有沒有響亮又好記的「哏」？

臉書粉專「鍾沛君」

▲鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

16號徐正文（無黨籍）

祝福大家好運一直來！蓋16號好運一直來！請支持市長蔣萬安6號！市議員16號徐正文

臉書粉專「鋼鐵俠徐正文」

▲徐正文。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵俠徐正文）

▲徐正文（舉手者）。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵俠徐正文）

17號徐弘庭（國民黨）

向各位好朋友報告！
弘庭今年的號碼是17號！
一起加油努力奮鬥
11月26日就是投票日
台北市與國家的未來！是我們一起的事！
1126懇請大家一起來支持1126
基隆市懇請支持1號 謝國樑
桃園市懇請支持1號 張善政
新北市懇請支持2號 侯友宜
台北市懇請支持6號 蔣萬安
最後也要拜託各位好朋友
不要漏掉跟大家一起努力奮鬥的好朋友
大安文山17號徐弘庭 懇託
#蔣萬安 #侯友宜 #謝國樑 #張善政 #徐弘庭
#一起為您拼好日子
#台北市我們的事

臉書粉專「徐弘庭」

▲徐弘庭（中）。（圖／翻攝自Facebook／徐弘庭）

▲徐弘庭（中）。（圖／翻攝自Facebook／徐弘庭）

18號王欣儀（國民黨）

重磅消息‼️我們的專屬號碼出爐囉
欣儀這次連任議員抽中 #18號！！
大安文山一定發！
台北市長候選人蔣萬安 抽中 #6號！！
六六大順台北出運！
非常感謝所有 #大安文山 鄉親好朋友一路上的相挺及支持，
陪同欣儀打拚、做欣儀最堅強的後盾
懇請大家11/26 ，一票投給6號蔣萬安，一票投給18號王欣儀，18歲公民權複決一定贏！
#票投18號王欣儀支持18歲公民權
#俠女仁心王欣儀關心您

臉書「王欣儀 （Cindy Wang）」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀）

▲王欣儀（中）。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀）

19號苗博雅（社民黨）

是命運的安排，也是友情的糾葛
4+15=19
臺北進步，關鍵數字
關鍵戰力，就要一起進議會！
大安文山 19 苗博雅
松山信義 15 吳崢
中山大同 4 林亮君
拜託大家牽成

臉書粉專「苗博雅MiaoPoya」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／苗博雅 MiaoPoya）

▲苗博雅（右）。（圖／翻攝自Facebook／苗博雅 MiaoPoya）

20號陳錦祥（國民黨）

號次抽籤出爐
陳錦祥20號！
10月22日(星期六)下午1:00舉辦大安競選總部成立大會(延吉街光信公園旁)，邀請了蔣萬安市長候選人，馬英九前總統，吳敦義 Wu, Den-Yih前副總統，朱立倫主席，連勝文副主席，郝龍斌前市長，韓國瑜前市長，賴士葆委員，立法委員林奕華委員等貴賓出席，敬邀各位好朋友一同來為阿祥加油打氣！
感謝大家
#馬英九
#吳敦義
#朱立倫
#連勝文
#郝龍斌
#韓國瑜
#蔣萬安
#賴士葆
#林奕華
#台北市議長
#大安文山區市議員候選人
#陳錦祥

臉書粉專「陳錦祥」

▲陳錦祥。（圖／翻攝自Facebook／陳錦祥）

▲陳錦祥（中）。（圖／翻攝自Facebook／陳錦祥）

21號林穎孟（無黨籍）

大家好，我是21號大安文山台北市議員候選人林穎孟，二十一世紀台北新未來，就要投給21號林穎孟。
我即將進入大安文山區向大家拉票，請大家看到我跟我打招呼哦～

臉書粉專「林穎孟」

▲林穎孟。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

▲林穎孟。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

22號簡舒培（民進黨）

市長議員雙勝利！
議員22號簡舒培、市長12號陳時中！
陳時中、簡舒培競選總部總成立，將於10月30日（日)10點在文山區興隆路2段235號（興德國小）。
邀請您來幫陳時中、簡舒培加油！

臉書粉專「簡舒培 台北真速配」

▲簡舒培。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培 台北真速配）

▲簡舒培。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培 台北真速配）

23號林元敏（無黨籍）

臉書粉專「搖滾教授林元敏-台北市大安文山市議員候選人」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／搖滾教授林元敏-台北市大安文山市議員候選人）

▲林元敏。（圖／翻攝自Facebook／搖滾教授林元敏-台北市大安文山市議員候選人）

24號鄭建炘（台灣人民共產黨）

臉書「鄭建炘」

▲鄭建炘。（圖／翻攝自Facebook／鄭建炘）

▲鄭建炘。（圖／翻攝自Facebook／鄭建炘）

25號耿葳（國民黨）

25臺北。愛我臺北
耿葳的選舉號次出爐
就是最有愛的25
11月26日投票
支持耿葳的好朋友們記得一定要
蔣萬安一票、耿葳一票
讓 蔣萬安市長候選人6在市府
讓耿葳留在議會
繼續與大家25臺北。愛我臺北
#台北要威就要耿葳

臉書粉專「耿葳 The Wei」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／耿葳 The Wei）

▲耿葳（中）。（圖／翻攝自Facebook／耿葳 The Wei）

26號楊植斗（國民黨）

植斗剛剛順利完成抽籤
大安文山區競爭激烈丶人數眾多
我抽到26號！
1126投26
再拜託大家給新人一個機會

臉書粉專「楊植斗」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／楊植斗）

▲楊植斗（左）。（圖／翻攝自Facebook／楊植斗）

27號陳聖文（民進黨）

#高的排後面
大安文山區共有27位市議員候選人
最高、最年輕的聖文排在最後位
拿到選票 堅定投下
27號陳聖文

臉書粉專「陳聖文 SHENG」

▼陳聖文。（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

更多嚴選激殺商品：免加會員，在家購物更方便！

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤　4色任挑千元有找

►150抽衛生紙「一包11元」　限時下殺！整年份一次買齊

►3M牙線棒「全網最低價」一支不用1塊錢！細滑不卡牙縫好超值

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
蔡尚樺跟網友拼了　爆乳走紅毯「直接撩開」：露不同地方
金鐘／鄧惠文「破尺度解放北半球」激辣！網驚：看不出51歲了
金鐘／蔡尚樺「胸前晃動」太猛！　一轉側身全場噴鼻血
快訊／焦凡凡金鐘緊張卡詞！　婁峻碩護愛發聲
金鐘／卓文萱破尺度中門大開！「東西半球被看光」激辣
金鐘／竇智孔正妹妻不藏了！　禮服「胸前開一道」超火辣
金鐘獎／訪問到一半「焦凡凡突伸手」！暖心舉動全被拍
解扣擺拍！博士美女候選人抽中6號　嬌呼：是我生日欸
今晚變天「降雨熱區」曝！奈格颱風最快明生成
唐綺陽「激瘦12公斤」 ！　靠2招成功減肥
最新民調！　張善政、鄭運鵬差距曝光
快訊／搶救台股！　金管會再祭出兩大招

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北第7選區「議員3席之爭」號次出爐　土地王、律師都參戰

桃園市議員抽籤驚見「皮卡丘」、「鐵拐李」　候選人都有話要說

台灣最美魚市場開幕！一群黑衣學生攔截陳其邁　大喊拜託這件事

現任議員資格被撤銷...11人抽籤搶食選票　台中4選區選情更激烈

李秉穎爆料「高端品質不好」　蔣萬安：政府就是在「亂搞」

解扣擺拍超吸睛！博士美女候選人抽中6號　嬌呼：是我生日欸

最新民調！張善政支持度38%居冠　擴大領先鄭運鵬11個百分點

《菸防法》拼本會期三讀　立院朝野協商10月28日登場

蔡培慧抽中1號喊「南投一定贏」　認民調僅供參考要突破5%差距

抽中3號！民進黨周春米比OK　盼打造屏東為幸福希望城市

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

新北第7選區「議員3席之爭」號次出爐　土地王、律師都參戰

桃園市議員抽籤驚見「皮卡丘」、「鐵拐李」　候選人都有話要說

台灣最美魚市場開幕！一群黑衣學生攔截陳其邁　大喊拜託這件事

現任議員資格被撤銷...11人抽籤搶食選票　台中4選區選情更激烈

李秉穎爆料「高端品質不好」　蔣萬安：政府就是在「亂搞」

解扣擺拍超吸睛！博士美女候選人抽中6號　嬌呼：是我生日欸

最新民調！張善政支持度38%居冠　擴大領先鄭運鵬11個百分點

《菸防法》拼本會期三讀　立院朝野協商10月28日登場

蔡培慧抽中1號喊「南投一定贏」　認民調僅供參考要突破5%差距

抽中3號！民進黨周春米比OK　盼打造屏東為幸福希望城市

兄弟今晚封王戰預售破萬！德保拉期待看到黃色彩帶

桃園市議員抽籤驚見「皮卡丘」、「鐵拐李」　候選人都有話要說

新北議員第6選區號次一次看！11人選6席　搶為中和人服務

金鐘獎／蔡尚樺跟網友拼了　爆乳走紅毯「直接撩開」：露不同的地方

金鐘獎／鄧惠文「破尺度解放北半球」激辣！高衩開到腿根…網驚：看不出51歲了

暖心主人自製紙箱！載「18歲癱瘓狗」騎車趴趴走：讓牠隨時兜風

保全睡死「感應門半夜大開」　嗆嗶嗶叫太吵！住戶火：玩電動也好

季後賽疫情遞補避免有Bug！確診要「國家認證」

樂桃航空台北飛羽田與大阪11月中起天天飛　票價較疫前高出不到一成

樂桃「成田－桃園」搭乘體驗！行李重量必注意　免稅店7點後全關

政治熱門新聞

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

桃園市長選戰最新民調曝！　在地議員：他贏了

九合一大選！全台候選人號次一次看

快訊／九合一大選桃園市長號次抽籤出爐

獨／神力女超人這次不拿馬桶刷！爆乳妹助選最吸睛

快訊／陳時中選舉號次　抽中12號

快訊／林佳龍號次抽中「1號」　侯友宜派正妹實習生抽中「2」

陳時中抽12號「另類籤王」　網讚「時鐘走好走滿到12」

蔣萬安中籤6號　抽籤過程遭鬧場喊「郭萬安加油」

快訊／新竹市長號次出爐　高虹安抽中6號

藍營嗆「假醫生真政客」　醫藥護界群起力挺陳其邁

確診者不得投票　中選會：若防疫措施有調整「會滾動檢討」

更多熱門

相關新聞

18人搶8席！北市市議員第五選區「票號一次看」

18人搶8席！北市市議員第五選區「票號一次看」

九合一大選倒數35天，台北市長最後矚目，藍綠白三強中，陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號。至於北市市議員第五選區（中正／萬華）部分，《ETtoday新聞雲》也整理懶人包，18人搶8席非常激烈，當中也有7位候選人是現任市議員。

綠委揭鍾東錦投資未申報　赴監院檢舉財產申報不實

綠委揭鍾東錦投資未申報　赴監院檢舉財產申報不實

新北第5選區議員「21搶9」　號次出爐！

新北第5選區議員「21搶9」　號次出爐！

陸戰、空戰齊發　陳時中推Line互動、紙本摺頁文宣

陸戰、空戰齊發　陳時中推Line互動、紙本摺頁文宣

選前36天謝國樑民調持續穩定領先

選前36天謝國樑民調持續穩定領先

關鍵字：

九合一大選2022九合一大選2022台北市第六選區大安區文山區

讀者迴響

熱門新聞

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍一張全家福照！

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

專家點名「超難追星座Top 4」

陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

即／台7線18歲失蹤女　與母最後通話曝

即／彰化神秘保險櫃打開了　百年「黃金傳說」揭曉

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

更多

最夯影音

更多
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面