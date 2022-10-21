台北第6選區「議員候選人號次、口號」一次看！27人搶13席超激烈

▲九合一大選將於11月26日舉行。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選今（21）日進行號次抽籤作業，不少市議員候選人都在臉書粉專上公布自己的號次和口號，《ETtoday新聞雲》也為讀者整理出台北市第六選區（大安區、文山區）市議員候選人的相關資訊。

第六選區現任市議員共有12人，包含國民黨籍的李柏毅、徐弘庭、鍾沛君、耿葳、陳錦祥、王欣儀；社民黨的苗博雅；民進黨的簡舒培、王閔生、阮昭雄；新黨的李慶元；無黨籍的林穎孟。第六選區今年共有27人參選，是台北市最多人參選的選區，而最終將取13席。

1號張幸松（民眾黨）

號碼出來了，幸松抽中1號

11/26懇請大家全力支持

台北市大安文山市議員候選人1號張幸松

台北市長候選人8號黃珊珊

台北一路發發發

#民眾黨

#大安文山

#市議員候選人

臉書粉專「張幸松」

▲張幸松。（圖／翻攝自Facebook／張幸松）

2號張四維（無黨籍）

目前尚未有相關資料。

3號林泓泰（時代力量）

臉書粉專「林泓泰：2022時力大安文山唯一候選人」

▲林泓泰。（圖／翻攝自Facebook／林泓泰：2022時力大安文山唯一候選人）

4號曾獻瑩（無黨籍）

今天早上抽號碼， 大安文山市議員請投4號曾獻瑩！

4事如意

4如破竹

4氣高漲

4不可擋

4就這樣成了

#大安文山市議員候選人

臉書粉專「曾獻瑩」

▲曾獻瑩。（圖／翻攝自Facebook／曾獻瑩）

5號王閔生（民進黨）

＃GiveMeFive

＃5號王閔生我要王閔生

-11月26日

-市長票，請投12陳時中

-議員票，請投5王閔生

-18歲公民權，請投同意

臉書粉專「王閔生 台北市議員」

▲王閔生。（圖／翻攝自Facebook／王閔生 台北市議員）

6號華珮君（動保黨）

臉書粉專「動保黨華珮君 台北市大安文山市議員候選人」

▲華珮君（中）。（圖／翻攝自Facebook／動保黨華珮君 台北市大安文山市議員候選人）

7號鄭淑娟（無黨籍）

目前尚未有相關資料。

8號詹晉鑒（民進黨）

大家午安！

各位大安區與文山區的，你們有收到賴清德副總統的電話嗎？

記得要聽完喔！

請大家「相信賴清德、信賴詹晉鑒！」

支持8號詹晉鑒，未來進步看得見！

#大安 #文山 #8號詹晉鑒

臉書粉專「詹晉鑒 進步看得見」

▲詹晉鑒（前排右2）。（圖／翻攝自Facebook／詹晉鑒 進步看得見）

9號高揚凱（國民黨）

議員最佳選擇，9是高揚凱！！

1126投給誰？ 9是高揚凱！！

9號高揚凱，服務長長久久！！

臉書粉專「高揚凱」

▲高揚凱。（圖／翻攝自Facebook／高揚凱）

10號李柏毅（國民黨）

「十全十美」10號李柏毅

秉持初衷，毅心為您

10分感謝大家一路以來的支持，在柏毅這次抽到10號後，代表選戰正式進入最後衝刺階段，除了要拜託大家繼續相挺，也請幫柏毅大力的分享、轉發出去，您的每一票對柏毅來說，都是「10分重要」

臉書粉專「台北市議員 李柏毅」

▲李柏毅。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員 李柏毅）

11號蘇恆（無黨籍）

1人1票 改變未來 大安文山議員請投11蘇恆

今天一早和團隊站完路口後，我們就到台北市選舉委員會準備抽籤，抽籤前有人問我會不會緊張，我跟他說其實我是平常心，因為對我來說每個數字都是好數字，重點是候選人的特質才是最重要的！

1126請支持11！讓監督不分藍綠的蘇恆進入市議會！

＃蘇恆今天抽到11號！

＃兩個第一！

＃兩個讚！

臉書粉專「蘇恆 平恆世代」

▲蘇恆。（圖／翻攝自Facebook／蘇恆 平恆世代）

12號林岳龍（新黨）

一個不能少，台北會更好！

新黨台北隊加油！

士林北投 請投 #11號 侯漢廷

中山大同 請投 #3號 林婕麗

中正萬華 請投 #11號 張榮法 - 新世代的領航人

松山信義 請投 #1號 藥師監督·松信郭榮先

內湖南港 請投 #2號 臺北市議員參選人_劉榮之

大安文山 請投 #12號 林岳龍

臉書粉專「林岳龍」

▲林岳龍（左2）。（圖／翻攝自Facebook／林岳龍）

13號趙怡翔（民進黨）

小Jamie帶來好運，抽到 #13號！

今天特別帶著家庭最小成員出來，展現我們對幸福下一代的初衷與堅持。

擔任新手爸爸讓我更聚焦地看待這場選戰，以及我們在奮戰的主因。

我們絕對不能留一座更舊、沒有機會、不安全的台北給我們後代子孫。我們的下一代值得更好。

透過都市更新打造更宜居的城市，英語教學提升我們的國際競爭力，以及交通安全，讓我們孩童能安全上下課，這都是我們未來要努力的方向。

最後一哩路，感謝有您們的相挺。台北12行政區+1個市長選戰，我們都要加油，12+1就是等於13。

#我就是13號趙怡翔，幸福下一代，我們一起來努力！

#市長支持12號陳時中

#議員支持13號趙怡翔

臉書粉專「趙怡翔」

▲趙怡翔。（圖／翻攝自Facebook／趙怡翔）

14號張志豪（民眾黨）

14號 張志豪 ：空軍1號、4寶奶爸

一生14為您服務！

懇請支持 #14號_張志豪

臉書粉專「張志豪」

▲張志豪（左）。（圖／翻攝自Facebook／張志豪）

15號鍾沛君（國民黨）

今天完成號次抽籤，你好，我是15鍾沛君，請多多指教。

11月26日投票去，懇請一票6蔣萬安，一票15鍾沛君。

團隊絞盡腦汁，在想15能喊什麼口號或是吉祥話，結果想來想去，好像還真想不到，大家可否給點意見，有沒有響亮又好記的「哏」？

臉書粉專「鍾沛君」

▲鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

16號徐正文（無黨籍）

祝福大家好運一直來！蓋16號好運一直來！請支持市長蔣萬安6號！市議員16號徐正文

臉書粉專「鋼鐵俠徐正文」

▲徐正文（舉手者）。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵俠徐正文）

17號徐弘庭（國民黨）

向各位好朋友報告！

弘庭今年的號碼是17號！

一起加油努力奮鬥

11月26日就是投票日

台北市與國家的未來！是我們一起的事！

1126懇請大家一起來支持1126

基隆市懇請支持1號 謝國樑

桃園市懇請支持1號 張善政

新北市懇請支持2號 侯友宜

台北市懇請支持6號 蔣萬安

最後也要拜託各位好朋友

不要漏掉跟大家一起努力奮鬥的好朋友

大安文山17號徐弘庭 懇託

#蔣萬安 #侯友宜 #謝國樑 #張善政 #徐弘庭

#一起為您拼好日子

#台北市我們的事

臉書粉專「徐弘庭」

▲徐弘庭（中）。（圖／翻攝自Facebook／徐弘庭）

18號王欣儀（國民黨）

重磅消息‼️我們的專屬號碼出爐囉

欣儀這次連任議員抽中 #18號！！

大安文山一定發！

台北市長候選人蔣萬安 抽中 #6號！！

六六大順台北出運！

非常感謝所有 #大安文山 鄉親好朋友一路上的相挺及支持，

陪同欣儀打拚、做欣儀最堅強的後盾

懇請大家11/26 ，一票投給6號蔣萬安，一票投給18號王欣儀，18歲公民權複決一定贏！

#票投18號王欣儀支持18歲公民權

#俠女仁心王欣儀關心您

臉書「王欣儀 （Cindy Wang）」

▲王欣儀（中）。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀）

19號苗博雅（社民黨）

是命運的安排，也是友情的糾葛

4+15=19

臺北進步，關鍵數字

關鍵戰力，就要一起進議會！

大安文山 19 苗博雅

松山信義 15 吳崢

中山大同 4 林亮君

拜託大家牽成

臉書粉專「苗博雅MiaoPoya」

▲苗博雅（右）。（圖／翻攝自Facebook／苗博雅 MiaoPoya）

20號陳錦祥（國民黨）

號次抽籤出爐

陳錦祥20號！

10月22日(星期六)下午1:00舉辦大安競選總部成立大會(延吉街光信公園旁)，邀請了蔣萬安市長候選人，馬英九前總統，吳敦義 Wu, Den-Yih前副總統，朱立倫主席，連勝文副主席，郝龍斌前市長，韓國瑜前市長，賴士葆委員，立法委員林奕華委員等貴賓出席，敬邀各位好朋友一同來為阿祥加油打氣！

感謝大家

#馬英九

#吳敦義

#朱立倫

#連勝文

#郝龍斌

#韓國瑜

#蔣萬安

#賴士葆

#林奕華

#台北市議長

#大安文山區市議員候選人

#陳錦祥

臉書粉專「陳錦祥」

▲陳錦祥（中）。（圖／翻攝自Facebook／陳錦祥）

21號林穎孟（無黨籍）

大家好，我是21號大安文山台北市議員候選人林穎孟，二十一世紀台北新未來，就要投給21號林穎孟。

我即將進入大安文山區向大家拉票，請大家看到我跟我打招呼哦～

臉書粉專「林穎孟」

▲林穎孟。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

22號簡舒培（民進黨）

市長議員雙勝利！

議員22號簡舒培、市長12號陳時中！

陳時中、簡舒培競選總部總成立，將於10月30日（日)10點在文山區興隆路2段235號（興德國小）。

邀請您來幫陳時中、簡舒培加油！

臉書粉專「簡舒培 台北真速配」

▲簡舒培。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培 台北真速配）

23號林元敏（無黨籍）

臉書粉專「搖滾教授林元敏-台北市大安文山市議員候選人」

▲林元敏。（圖／翻攝自Facebook／搖滾教授林元敏-台北市大安文山市議員候選人）

24號鄭建炘（台灣人民共產黨）

臉書「鄭建炘」

▲鄭建炘。（圖／翻攝自Facebook／鄭建炘）

25號耿葳（國民黨）

25臺北。愛我臺北

耿葳的選舉號次出爐

就是最有愛的25

11月26日投票

支持耿葳的好朋友們記得一定要

蔣萬安一票、耿葳一票

讓 蔣萬安市長候選人6在市府

讓耿葳留在議會

繼續與大家25臺北。愛我臺北

#台北要威就要耿葳

臉書粉專「耿葳 The Wei」

▲耿葳（中）。（圖／翻攝自Facebook／耿葳 The Wei）

26號楊植斗（國民黨）

植斗剛剛順利完成抽籤

大安文山區競爭激烈丶人數眾多

我抽到26號！

1126投26

再拜託大家給新人一個機會

臉書粉專「楊植斗」

▲楊植斗（左）。（圖／翻攝自Facebook／楊植斗）

27號陳聖文（民進黨）

#高的排後面

大安文山區共有27位市議員候選人

最高、最年輕的聖文排在最後位

拿到選票 堅定投下

27號陳聖文

臉書粉專「陳聖文 SHENG」

▼陳聖文。（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）

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