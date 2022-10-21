台北第6選區「議員候選人號次、口號」一次看！27人搶13席超激烈

▲九合一大選將於11月26日舉行。（示意圖／ETtoday資料照）
記者曾筠淇／綜合報導
九合一大選今（21）日進行號次抽籤作業，不少市議員候選人都在臉書粉專上公布自己的號次和口號，《ETtoday新聞雲》也為讀者整理出台北市第六選區（大安區、文山區）市議員候選人的相關資訊。
第六選區現任市議員共有12人，包含國民黨籍的李柏毅、徐弘庭、鍾沛君、耿葳、陳錦祥、王欣儀；社民黨的苗博雅；民進黨的簡舒培、王閔生、阮昭雄；新黨的李慶元；無黨籍的林穎孟。第六選區今年共有27人參選，是台北市最多人參選的選區，而最終將取13席。
1號張幸松（民眾黨）
號碼出來了，幸松抽中1號
11/26懇請大家全力支持
台北市大安文山市議員候選人1號張幸松
台北市長候選人8號黃珊珊
台北一路發發發
#民眾黨
#大安文山
#市議員候選人
▲張幸松。（圖／翻攝自Facebook／張幸松）
2號張四維（無黨籍）
目前尚未有相關資料。
3號林泓泰（時代力量）
▲林泓泰。（圖／翻攝自Facebook／林泓泰：2022時力大安文山唯一候選人）
4號曾獻瑩（無黨籍）
今天早上抽號碼， 大安文山市議員請投4號曾獻瑩！
4事如意
4如破竹
4氣高漲
4不可擋
4就這樣成了
#大安文山市議員候選人
▲曾獻瑩。（圖／翻攝自Facebook／曾獻瑩）
5號王閔生（民進黨）
＃GiveMeFive
＃5號王閔生我要王閔生
-11月26日
-市長票，請投12陳時中
-議員票，請投5王閔生
-18歲公民權，請投同意
▲王閔生。（圖／翻攝自Facebook／王閔生 台北市議員）
6號華珮君（動保黨）
▲華珮君（中）。（圖／翻攝自Facebook／動保黨華珮君 台北市大安文山市議員候選人）
7號鄭淑娟（無黨籍）
目前尚未有相關資料。
8號詹晉鑒（民進黨）
大家午安！
各位大安區與文山區的，你們有收到賴清德副總統的電話嗎？
記得要聽完喔！
請大家「相信賴清德、信賴詹晉鑒！」
支持8號詹晉鑒，未來進步看得見！
#大安 #文山 #8號詹晉鑒
▲詹晉鑒（前排右2）。（圖／翻攝自Facebook／詹晉鑒 進步看得見）
9號高揚凱（國民黨）
議員最佳選擇，9是高揚凱！！
1126投給誰？ 9是高揚凱！！
9號高揚凱，服務長長久久！！
▲高揚凱。（圖／翻攝自Facebook／高揚凱）
10號李柏毅（國民黨）
「十全十美」10號李柏毅
秉持初衷，毅心為您
10分感謝大家一路以來的支持，在柏毅這次抽到10號後，代表選戰正式進入最後衝刺階段，除了要拜託大家繼續相挺，也請幫柏毅大力的分享、轉發出去，您的每一票對柏毅來說，都是「10分重要」
▲李柏毅。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員 李柏毅）
11號蘇恆（無黨籍）
1人1票 改變未來 大安文山議員請投11蘇恆
今天一早和團隊站完路口後，我們就到台北市選舉委員會準備抽籤，抽籤前有人問我會不會緊張，我跟他說其實我是平常心，因為對我來說每個數字都是好數字，重點是候選人的特質才是最重要的！
1126請支持11！讓監督不分藍綠的蘇恆進入市議會！
＃蘇恆今天抽到11號！
＃兩個第一！
＃兩個讚！
▲蘇恆。（圖／翻攝自Facebook／蘇恆 平恆世代）
12號林岳龍（新黨）
一個不能少，台北會更好！
新黨台北隊加油！
士林北投 請投 #11號 侯漢廷
中山大同 請投 #3號 林婕麗
中正萬華 請投 #11號 張榮法 - 新世代的領航人
松山信義 請投 #1號 藥師監督·松信郭榮先
內湖南港 請投 #2號 臺北市議員參選人_劉榮之
大安文山 請投 #12號 林岳龍
▲林岳龍（左2）。（圖／翻攝自Facebook／林岳龍）
13號趙怡翔（民進黨）
小Jamie帶來好運，抽到 #13號！
今天特別帶著家庭最小成員出來，展現我們對幸福下一代的初衷與堅持。
擔任新手爸爸讓我更聚焦地看待這場選戰，以及我們在奮戰的主因。
我們絕對不能留一座更舊、沒有機會、不安全的台北給我們後代子孫。我們的下一代值得更好。
透過都市更新打造更宜居的城市，英語教學提升我們的國際競爭力，以及交通安全，讓我們孩童能安全上下課，這都是我們未來要努力的方向。
最後一哩路，感謝有您們的相挺。台北12行政區+1個市長選戰，我們都要加油，12+1就是等於13。
#我就是13號趙怡翔，幸福下一代，我們一起來努力！
#市長支持12號陳時中
#議員支持13號趙怡翔
▲趙怡翔。（圖／翻攝自Facebook／趙怡翔）
14號張志豪（民眾黨）
14號 張志豪 ：空軍1號、4寶奶爸
一生14為您服務！
懇請支持 #14號_張志豪
▲張志豪（左）。（圖／翻攝自Facebook／張志豪）
15號鍾沛君（國民黨）
今天完成號次抽籤，你好，我是15鍾沛君，請多多指教。
11月26日投票去，懇請一票6蔣萬安，一票15鍾沛君。
團隊絞盡腦汁，在想15能喊什麼口號或是吉祥話，結果想來想去，好像還真想不到，大家可否給點意見，有沒有響亮又好記的「哏」？
▲鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）
16號徐正文（無黨籍）
祝福大家好運一直來！蓋16號好運一直來！請支持市長蔣萬安6號！市議員16號徐正文
▲徐正文（舉手者）。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵俠徐正文）
17號徐弘庭（國民黨）
向各位好朋友報告！
弘庭今年的號碼是17號！
一起加油努力奮鬥
11月26日就是投票日
台北市與國家的未來！是我們一起的事！
1126懇請大家一起來支持1126
基隆市懇請支持1號 謝國樑
桃園市懇請支持1號 張善政
新北市懇請支持2號 侯友宜
台北市懇請支持6號 蔣萬安
最後也要拜託各位好朋友
不要漏掉跟大家一起努力奮鬥的好朋友
大安文山17號徐弘庭 懇託
#蔣萬安 #侯友宜 #謝國樑 #張善政 #徐弘庭
#一起為您拼好日子
#台北市我們的事
▲徐弘庭（中）。（圖／翻攝自Facebook／徐弘庭）
18號王欣儀（國民黨）
重磅消息‼️我們的專屬號碼出爐囉
欣儀這次連任議員抽中 #18號！！
大安文山一定發！
台北市長候選人蔣萬安 抽中 #6號！！
六六大順台北出運！
非常感謝所有 #大安文山 鄉親好朋友一路上的相挺及支持，
陪同欣儀打拚、做欣儀最堅強的後盾
懇請大家11/26 ，一票投給6號蔣萬安，一票投給18號王欣儀，18歲公民權複決一定贏！
#票投18號王欣儀支持18歲公民權
#俠女仁心王欣儀關心您
▲王欣儀（中）。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀）
19號苗博雅（社民黨）
是命運的安排，也是友情的糾葛
4+15=19
臺北進步，關鍵數字
關鍵戰力，就要一起進議會！
大安文山 19 苗博雅
松山信義 15 吳崢
中山大同 4 林亮君
拜託大家牽成
▲苗博雅（右）。（圖／翻攝自Facebook／苗博雅 MiaoPoya）
20號陳錦祥（國民黨）
號次抽籤出爐
陳錦祥20號！
10月22日(星期六)下午1:00舉辦大安競選總部成立大會(延吉街光信公園旁)，邀請了蔣萬安市長候選人，馬英九前總統，吳敦義 Wu, Den-Yih前副總統，朱立倫主席，連勝文副主席，郝龍斌前市長，韓國瑜前市長，賴士葆委員，立法委員林奕華委員等貴賓出席，敬邀各位好朋友一同來為阿祥加油打氣！
感謝大家
#馬英九
#吳敦義
#朱立倫
#連勝文
#郝龍斌
#韓國瑜
#蔣萬安
#賴士葆
#林奕華
#台北市議長
#大安文山區市議員候選人
#陳錦祥
▲陳錦祥（中）。（圖／翻攝自Facebook／陳錦祥）
21號林穎孟（無黨籍）
大家好，我是21號大安文山台北市議員候選人林穎孟，二十一世紀台北新未來，就要投給21號林穎孟。
我即將進入大安文山區向大家拉票，請大家看到我跟我打招呼哦～
▲林穎孟。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）
22號簡舒培（民進黨）
市長議員雙勝利！
議員22號簡舒培、市長12號陳時中！
陳時中、簡舒培競選總部總成立，將於10月30日（日)10點在文山區興隆路2段235號（興德國小）。
邀請您來幫陳時中、簡舒培加油！
▲簡舒培。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培 台北真速配）
23號林元敏（無黨籍）
▲林元敏。（圖／翻攝自Facebook／搖滾教授林元敏-台北市大安文山市議員候選人）
24號鄭建炘（台灣人民共產黨）
▲鄭建炘。（圖／翻攝自Facebook／鄭建炘）
25號耿葳（國民黨）
25臺北。愛我臺北
耿葳的選舉號次出爐
就是最有愛的25
11月26日投票
支持耿葳的好朋友們記得一定要
蔣萬安一票、耿葳一票
讓 蔣萬安市長候選人6在市府
讓耿葳留在議會
繼續與大家25臺北。愛我臺北
#台北要威就要耿葳
▲耿葳（中）。（圖／翻攝自Facebook／耿葳 The Wei）
26號楊植斗（國民黨）
植斗剛剛順利完成抽籤
大安文山區競爭激烈丶人數眾多
我抽到26號！
1126投26
再拜託大家給新人一個機會
▲楊植斗（左）。（圖／翻攝自Facebook／楊植斗）
27號陳聖文（民進黨）
#高的排後面
大安文山區共有27位市議員候選人
最高、最年輕的聖文排在最後位
拿到選票 堅定投下
27號陳聖文
▼陳聖文。（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）
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