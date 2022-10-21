選前36天最新民調　謝國樑持續穩定領先

▲最新民調顯示謝國樑於基隆五區居領先趨勢。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

根據《年代民調中心》顯示，謝國樑以30.1%的支持度，以3.4個百分點的差距力抗民進黨參選人蔡適應的26.7%，陳薇仲5.1%、黃希賢0.8%、曾國民0.2%、不投票/投廢票占5.4%，另有31.7％選民尚未決定投票意向。

從這份民調交叉分析也顯示，在30歲以上的選民中，全部都由謝國樑保持領先，蔡適應僅在20-29歲的選民領先謝國樑。其中在40-49歲選民，謝國樑則更以41.5%大幅領先蔡適應28%，至於無政黨傾向的選民對於謝的支持度達19.3%，蔡的支持度達15.7%。

▲根據《年代民調中心》顯示，謝國樑獲30.1%的支持度領先其他候選人。

從選區結構來看，謝國樑除了仁愛區與安樂區小幅落後以外，其他五區全部居於領先趨勢，其中謝國樑在中正區和中山區支持度最高，各有38%、34.1%的支持度，暖暖區則是雙方差距最多的選區，謝國樑32.1％、蔡適應16.6％，雙方差距達15.5個百分點。

從政黨傾向來看，謝國樑本次在國民黨的支持度高達8成以上，反觀對手蔡適應僅有7成；進一步就只有謝蔡兩人的交叉對比來分析，謝國樑在國民黨的支持度高達9成、民眾黨的支持也超過5成，顯見謝國樑在本次選戰中不僅完全整合藍營，更獲取民眾黨過半數的支持。

在中間選民部分，謝國樑無論在五個候選人的支持度，還是僅有謝蔡兩個人的支持度，謝國樑也都是領先所有的候選人，此部分可能與討厭民進黨的氣氛有關，顯然整體氛圍對謝國樑較具優勢。

這份年代民調中心最新民調是以，電話訪問(CATI)，採用分層隨機抽樣，以基隆市的行政區別為分層單位，以住家電話號碼簿為抽樣底冊，每筆電話號碼採後兩碼隨機方式。於2022.10.16~2022.10.18，共計三天，1070份樣本，在95%信心水準之下，抽樣誤差為 ± 3.0個百分比之內。

近期基隆市長號次抽籤出爐，謝國樑抽中1號籤，認為象徵一定贏！謝國樑表示，隨著選舉投票日的接近，選情也趨近於白熱化，在民進黨從地方到中央接連一連串的造謠抹黑攻勢後，近期雙方的民調雖然呈現拉鋸，不過自己仍舊都持續處於穩定小幅領先的狀況。從這次民調數據可以看見，藍軍今年展現出團結的氣氛，因此我們除了在泛藍民眾整體的支持度居高不下外，在中間選民的部分也都是明顯高過對手蔡適應，因此我們仍然有信心能夠贏得這次年底的基隆市長選舉！