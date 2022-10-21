新北第5選區議員「21搶9」號次出爐！彭盛韶抽幸運7「創7蹟之花」

▲彭盛韶笑說，照片是這次的行動藝術創作「奇（7）蹟之花」。（圖／翻攝自Facebook／彭盛韶）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉將在11月26日登場，今（21）日舉行候選人號次抽籤，新北市第5選區（板橋區）一共有21人登記參選，居新北選區之冠，將選出9席議員。稍早各候選人號次出爐，爭取連任的國民黨議員葉元之抽到14號，同樣想要連任的民進黨議員戴瑋姍抽到6號，今年以無黨籍身分回歸參選議員的李婉鈺則抽到11號。

第五選區（板橋區）今早抽出候選人號次，依序為1號林國春（國）、2號劉美芳（國）、3號曾煥嘉（國）、4號吳達偉（眾）、5號王淑慧（無）、6號戴瑋姍（民）、7號彭盛韶（時）、8號周勝考（國）、9號顏維勳（無）、10號張淑惠（小歐盟）、11號李婉鈺（無）、12號郭柏成（無）、13號陳玉鳳（中國和平統一黨）、14號葉元之（國）、15號山田摩衣（民）、16號黃俊哲（民）、17號阮橋本（無）、18號黃淑君（民）、19號張家維（無）、20號廖裕德（無黨團結聯盟）、21號石一佑（民）。

▲林國春抽到1號（右）。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

抽出號次後，許多候選人隨即在臉書分享，抽到1號的林國春就說，「手氣爆棚抽中1號，『1』定一馬當先繼續為您服務」；2號劉美芳也已經做出影片，表示「抽到跟我們侯友宜市長一樣的2號，大家是不是覺得這是個很棒的好彩頭呢」；4號吳達偉則發文說，「請大家幫忙一波4的吉祥話！！就4達偉、就事論事、就4為你」；6號戴瑋姍則曬出抽籤的照片，喊出「六六大順」。

▲戴瑋姍抽到6號。（圖／翻攝自Facebook／戴瑋姍）

彭盛韶抽到7號後，當場喊出「Lucky 7」，希望能夠創造奇蹟；10號張淑惠抽完號次後，也做出看板，「10在可靠張淑惠，隨10隨地為兒童」；11號李婉鈺表示，自己一開始就很喜歡11號，「11就像我，兩隻腿努力走遍板橋每個角落」；14號葉元之抽完號次後，也隨即更換大頭貼，高喊「葉元之原汁原味，板橋有意思（14）」；山田摩衣則結合市長候選人林佳龍的1號，「佳龍市長1定贏，山田摩15告讚」。

▲李婉鈺抽到11號。（圖／翻攝自Facebook／李婉鈺Adrean Lee）

▲山田摩衣抽到15號。（圖／翻攝自Facebook／山田摩衣）

17號「鋼鐵爸」阮橋本喊出，「17為板橋努力，17為弱勢請命，17為產業振興，17為婦幼守護，17為市民福祉用心打拼」；19號張家維發文，表示「議員選19，服務一定久。加油加油」；石一佑抽到的21號則是最後一號，「各位鄉親朋友，11/26投票的時候不用找，最後一號蓋下去」。

▼「鋼鐵爸」阮橋本抽到17號。（圖／翻攝自Facebook／阮橋本）