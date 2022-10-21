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綠委揭鍾東錦投資未申報　赴監院檢舉財產申報不實

▲▼立委洪申翰、沈發惠赴監院檢舉鍾東錦財產申報不實。（圖／翻攝洪申翰臉書）

▲立委洪申翰、沈發惠赴監院檢舉鍾東錦財產申報不實。（圖／翻攝洪申翰臉書）

記者杜冠霖／台北報導

近期無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦爭議不斷，包括過去曾犯下《傷害致死罪》等多項案件，近期也被揭露炒地、違法囤積砂石等風波纏身，立委洪申翰、沈發惠21日再到監察院檢舉鍾東錦財產申報不實，洪申翰表示，鍾東錦曾投資事業，卻在財產申報的事業投資欄上一片空白，涉嫌財產申報不實，並呼籲鍾東錦出面說明。

洪申翰表示，查閱鍾東錦歷年「財產申報紀錄」，事業投資的欄位卻是空白，沒有投資事業的紀錄，這有可能嗎？在短短 25 年內，一個原本只有 1 筆土地的人，有辦法暴增到擁有 159 筆土地？「到底怎麼做到的教教我！⁣」

沈發惠表示，鍾東錦歷年財產申報資料，自106年起「事業投資」的欄位都填報零筆，但從經濟部商工登記公開資料可發現：⁣

一、2013～2019 年擔任聯富砂石董事，持股 56,852 股⁣

二、2014～2020 年擔任佾泰企業董事，持股 1,500 股⁣

三、2018～2021 年擔任鴻霖公司董事，持股 750,000 股⁣

沈發惠質疑，鍾東錦上述總持股數最少有75萬，卻都和過往財產申報的資料不符，不禁懷疑是漏報還是刻意隱匿？

洪申翰指出，鍾東錦明明擔任這些公司的董事，卻在事業投資欄上一片空白。且鍾東錦公開的財產就有159筆土地、建物18棟、汽車3輛、存款高達1億1700多萬。⁣我們擔心這些令人瞠目結舌的財富，會不會只是冰山一角？那其他沒有公開的是為什麼不公開呢？鍾東錦的財產到底有多黑？⁣

對於昨日鍾東錦和柯文哲同台被指「黑白配」，洪申翰指出，自己不禁會想，鍾東錦明明坐擁財富，為什麼卻要無所不用其極、脫黨都要參選苗栗縣長？⁣到底其他沒有公開的是為什麼不公開呢？鍾東錦參選苗栗縣長，是不是就是想利用縣長職權，點土成金，來讓自己的土地翻倍翻成？⁣

洪申翰指出，今天來監察院檢舉，要讓監察院依職權調查，「鍾東錦土皇帝到底還有多少財產沒有攤在陽光下，同時我們要求鍾東錦應說明清楚，到底還有多少財產應報而未報！」
 

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