北市議員第5選區「票號曝光」！主播美女超吸睛、萬華醫護最感激他

▲吳怡萱曾擔任主播，甜美氣質超吸睛。（圖／翻攝吳怡萱競選粉專）



記者劉維榛／綜合報導

九合一大選倒數35天，台北市長最後矚目，藍白綠三強中，陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號。至於北市市議員第五選區（中正／萬華）部分，《ETtoday新聞雲》也整理懶人包，18人搶8席非常激烈，當中也有7位候選人是現任市議員。

今年北市市議員第五選區候選人中，有7位是現任市議員，老將紛紛全力以赴再拚連任，而新人亮點部分，吳怡萱帶著主播光環，又是「民眾黨五大美女之一」；邵維倫則是北市議員周威佑的助理，去年三級警戒期間，他不畏染疫風險送出3萬個便當給醫護人員，非常激勵人心；還有環境人權律師身分來參選李菁琪，她曾主張在嚴格控管之下，遊說大麻衍生藥物能在國內開放。

▲邵維倫三級警戒送便當給醫護。（圖／邵維倫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



參選人號次如下：

1號－劉耀仁（現任，民進黨）

2號－郭智亭（無黨籍）

3號－鍾小平（現任，國民黨）

4號－吳沛憶（現任，民進黨）

5號－徐立信（現任，無黨籍）

6號－吳志剛（現任，國民黨）

7號－曾琳詒（動保黨）

8號－吳怡萱（民眾黨）

9號－邵維倫（民進黨）

10號－李有宜（無黨籍）

11號－張榮法（新黨）

12號－應曉薇（現任，國民黨）

13號－李菁琪（綠黨）

14號－王麒傑（無黨籍）

15號－陳樹霖（無黨籍）

16號－郭昭巖（現任，國民黨）

17號－洪婉臻（民進黨）

18號－呂增塔（無黨籍）

▼大家卯足全力衝拜票。（圖／各候選人粉專）