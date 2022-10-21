陸戰、空戰齊發　陳時中推Line互動、紙本摺頁文宣

▲陳時中競總21日舉行「台北時中」影片暨政策文宣公布記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競總團隊21日下午公布「12時區影片」，將一天24小時切成12時區，強調陳時中「24小時都會與市民同在」；另外，也推出「5大議題」的紙本折頁文宣。總幹事吳思瑤透露，陳時中今天抽到12號時掩不住好心情，直說「這就是我的數字」，陳時中就是時鐘、就是12，12這數字也非常切合競選團隊的空戰、陸戰規劃。

吳思瑤說，團隊將一天24小時區分成12個時辰，今天起將推出12支「台北時中」系列影片，首支上架的是晚間8點到10點的，可以看到台北人在這個時間都在做些什麼，像是上健身房、去河濱遛狗，「阿中積極走訪台北市12個行政區，跟非常多的台北人相遇、邂逅」。

吳思瑤也提到，空戰另一個部分，則是在官方Line推出12大領域的政策說明，將過去陸續端出累積多達160項的政策，歸納為12大主題，透過Line就能查閱、分享。此外，還可以累積「阿中勳章」，達一定數量就有機會和陳時中面對面互動。

吳思瑤說，這是台灣第一次有選舉工作者系統性透過Line群組平台，有系統、有效率的即時分享訊息，給重視政策發展的台北市民，是台灣選舉的第一次。

另外，在陸戰部分，吳思瑤說，組織的部建是陳時中團隊最綿密的，第一階段的見面會、第二階段的競選總部成立，接下來還會走入巷口，再來還有12區的廟口說政策，貫徹以政策直球對決的訴求。

最後，陳時中競選團隊還推出了紙本摺頁文宣，吳思瑤說，紙嘿文宣品在基層選戰仍相當重要，團隊選定台北市政的5大重點，包括社子島、大巨蛋、內湖交通、都更、社會住宅等，是陳時中優先選擇的5大政策，「市民的痛中之痛，就是陳時中的重中之重」。