解扣擺拍超吸睛！博士美女候選人抽中6號　嬌呼：是我生日欸

▲桃園市台灣民眾黨市議員候選人曾妍潔今天輕裝前往選委會抽籤，抽中6號後嬌呼「是我生日欸」。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

頂著台大環工系博士頭銜的桃園市台灣民眾黨市議員候選人曾妍潔，今（21）日參加市選委會號次抽籤，抽中6號後嬌呼「是我生日欸！」開心比出六六大順手勢，讓嚴肅抽籤會場響起陣陣笑聲。身為政治素人的曾妍潔指出，目前自認專業素養很夠，最大優勢是外型顯眼容易讓大家注意且還很有親和力，缺點是經費非常不足，希望能努力克服。

▲桃園市台灣民眾黨市議員候選人曾妍潔在臉書PO文，不吝露出北半球引起網友關注。（圖／翻攝自曾妍潔臉書）

代表民眾黨參選桃園市平鎮區市議員的曾妍潔，從決定參選後亮麗外表引發網友好奇，尤其曾在個人臉書推出「擺拍」教學影片，影片中見她大方解開鈕扣露出北半球，並將緊繃短褲拉至大腿根處，擺出各種撩人姿勢，嬌呼「世界發生什麼事都不關你的事」、「跟著妍潔一起愛平鎮、愛台灣」，引發網友熱議留言「加油！這也是宣傳！」、「先吸引注意，之後慢慢帶入政見」。

▲桃園市台灣民眾黨市議員候選人曾妍潔今天抽中6號後開心的比出六六大順手勢。（圖／記者沈繼昌攝）

曾妍潔今天下午輕裝帶著1名助理前往市選委會參加號次抽籤，只見她展開雙手向選委會委員人禮貌鞠躬敬禮後，抽中6號籤後當場開心地說「是我生日欸！」雙手高舉為自己慶祝，使得抽籤會場響起一片笑聲。

▲桃園市台灣民眾黨市議員候選人曾妍潔今天受訪時強調，希望自己的專業贏得選民支持。（圖／記者沈繼昌攝）

曾妍潔會後受訪時指出，初次參選的她希望以最簡單方式去打造我選舉模式，至於參選後才知道選舉樣花很多錢，應該是選賢與能，不是選錢與能，後來才知道不少候選人都在大撒經費選舉，不過我希望以自己的專業贏得選民支持。

參選後優勢與劣勢，曾妍潔認為，專業知識絕對是夠的，外型很顯眼會讓人注意且有親和力，是最大優點之一；劣勢則是經費非常不足，大家都花個5五百或一千的，只有我還在兩位數。

至於目前最需加強部分，曾妍潔笑說是體力，因為選舉不是個人的全部，同時要做很多事情，覺得要增強體力才可以應支應。

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