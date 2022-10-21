獎學金賄選遭調查！民眾黨葉國文喊冤　指控：全是對手政治操弄



▲民眾黨籍新竹市議員候選人葉國文抽籤後接受訪問，表示獎學金一案是對手的政治抄弄。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

民眾黨新竹市議員候選人葉國文因涉獎學金賄選遭新竹地檢署調查，昨(20)日接受偵訊後被依選罷法賄選罪嫌20萬交保並限制住居。今日市長、議員候選人抽籤，葉國文親自前往，對於遭調查一事，也做出回應。

地檢署日前接獲情資，指稱葉國文對陳姓女子擔任理事長之某社團法人協會捐助1.2萬元，作為設籍選舉區內學生獎學金，並尋求所屬協會成員支持。且陳女還於活動舉辦之際，向與會者介紹葉國文參選之意、獎學金來自葉國文贊助，當場即由葉國文上台頒發獎學金給選舉區內的學生，並致詞尋求在場者支持。

▲▼葉國文說，昨日已經檢察官說明一切，因為罪證不足，今天才能出來抽籤。

葉國文今日一早前往新竹市體育館等候叫名抽籤，號次為第5選區3號，之後接受媒體訪問表示，這一切都是選舉對手的政治操作，昨天他已向檢察官說明，「當然也因為罪證不足，今天才能出來抽籤，之後也將交由律師全權處裡，希望司法能盡快還我一個清白。」

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