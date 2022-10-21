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抽中1號一定會贏！　張善政：桃園永遠是我們的第一名城市

▲國民黨桃園市長候選人張善政今天抽中1號後表示，抽中1號應該是很多支持我朋友心裡的期待，桃園永遠是第一名城市，這次一定會贏。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨桃園市長候選人張善政今天抽中1號後表示，抽中1號應該是很多支持我朋友心裡的期待，桃園永遠是第一名城市，這次一定會贏。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長候選人張善政今天抽籤抽中籤王1號，當場開心喊出「一定會贏！」張善政受訪時表示：「抽到號次1號代表第一名，應該是很多支持我朋友心裡面的期待，今天果真抽到第1號第一名，代表我們心裡面，桃園永遠是我們第一名的城市，而且善政這次一定會贏，謝謝大家的支持。」

九合一大選進入倒數階段，市議員詹江村拋出桃園區最新民調，目前張善政暫時以32.9%支持度是領先鄭運鵬31.4%？張善政指出，不管是桃園區領先1%或領先10%，我們都是一樣，如履薄冰、戰戰兢兢的心態，沒有到票投出來勝選那一刻，這些民調都是參考，只有把票投出來，那一刻才是真正的勝利。

▲國民黨桃園市長候選人張善政抽完籤後指出，對於宏碁研究報告昨天如期繳給農委會提出看法與說明。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨桃園市長候選人張善政抽完籤後指出，對於宏碁研究報告昨天如期繳給農委會提出看法與說明。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，昨天競辦針對農委會有做出回應？張善政認為，昨天宏基公司如期回覆農委會關於先前他們抹黑農委會的報告有問題，我想宏碁回覆農委會的內容，媒體已經披露，任何人只要仔細去看這個回覆內容後，就可知道當初此案完全是個烏龍爆料，只有不想去了解真相的人，只想把這個案子操作成選舉利益的人，才會刻意不去了解。我想這個案子到現在水落石出，應該大家都可以清楚，我們這個案子是光明磊落，就如當初我一開始講的，已經沒有任何的意義，沒有任何的問題了。

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