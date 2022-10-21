獨／高雄議員「死亡之組」抽籤　她喊「可以胖不能壞」被聽到了

▲邱于軒、楊佩樺之前互控霸凌。（圖／記者吳奕靖攝）



記者吳奕靖、許展溢／高雄報導

高雄市議員第11選舉區（林園區、大寮區），這次共有10位候選人登記參選，競爭４席次，戰況激烈外，21日舉行號次抽籤，其中之前「互控霸凌」的國民黨高雄市議員邱于軒、台灣基進候選人楊佩樺各抽到4號、6號，形成死亡之組，尷尬的還有，楊佩樺先抽完到場外和同黨喊口號後，還喊了「可以胖不能壞」，剛好被剛抽完走出來的邱聽到，似乎在挑釁。

邱于軒之前開記者會控訴，長期遭到楊佩樺抹黑，除了狂用臉書發文攻擊之外，甚至還以文宣派報方式影射，甚至還一直被攻擊長相、身材。楊佩樺當時則說，自己是素人參政，沒有國民黨龐大資源，開始揭露邱于軒惡勢力後，自己的家人也會害怕她會被清算，對於被提告的事情，她也遲遲不敢向家人開口，深怕連累到家人，講到激動處也同樣哽咽落淚。

▲高雄第11選區(林園區、大寮區）抽籤號次。（圖／記者許展溢攝）



高雄市長、市議員參選人號次抽籤今上午9點登場，林園區、大寮區這次共有10人登記參選，要競爭4席。

而死亡之組的邱于軒和楊佩樺成也成今關注焦點，邱在抽完出來剛好碰上楊佩樺在喊「可以胖不能壞」，似乎有挑釁意味，不過事後記者問楊，她強調「沒有，不是故意」，還笑說，怎麼會這樣巧，一切都是天命的安排「可以胖不能壞不是故意的」，但若這樣有不小心讓邱不開心很抱歉。