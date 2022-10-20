▲清境長街宴美食長龍超壯觀！許淑華「拋政見」談族群融合。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲清境長街宴美食熱鬧登場，國民黨南投縣長參選人許淑華出席同樂。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

原住民小朋友身穿傳統服飾，活力開跳原住民舞蹈，還有清境國小小朋友穿著傣族服飾，以優美舞姿展現擺夷舞蹈，為「清境長街宴」揭開序幕，超歡樂的氛圍，讓國民黨南投縣長參選人許淑華忍不住一起跳起來，跟著社區媽媽一起擺動手腳，場面相當熱鬧！

▲清境國小小朋友穿著傣族服飾，以優美舞姿展現擺夷舞蹈。



▲歡樂氛圍讓許淑華忍不住一起跳起來，跟著社區媽媽一起擺動手腳。



許淑華表示，「這是我第一次來到這裡參加長街宴活動，一上來就可以感受到大家的熱情，十月份也是我們的國慶日，除了沿街有很多的國旗，還有很多傳統原住民的文化，跟雲南的文化都在這裡面，我們可以一起來享受的到，所以我也相當的興奮，希望可以跟我們在地的民眾，透過不同的方式，像傳統辦桌的方式，大家一起來，品嚐我們的這個宴會活動」。

▲許淑華表示，自己首次參加長街宴活動，一上來就可以感受到大家的熱情。

▲「清境長街宴」長達240公尺紅長桌，美食長龍超壯觀。



「清境長街宴」長達240公尺紅長桌，在博望新村一字排開十分壯觀，許淑華與上百位民眾，一同享用擺夷民族風味料理，體驗當地特色文化，許淑華親切的到每一桌與民眾交流互動，也傾聽居民的聲音，許淑華指出，「在地的居民其實一直跟我反應，既然我們的火把節已經進入第16年，能不能政府的部分不要再用補助的方式，由協會來承辦，是不是可以把它列為，我們縣政府每一年推動的重要系列活動之一」。

▲許淑華親切的到每一桌與民眾交流互動，也傾聽居民的聲音。

許淑華認為這個想法非常好，「畢竟16年來已經奠定很好的基礎 所以未來我也預計把這個活動，列為我們縣政府在每一年，重要推動的系列活動，未來我們會結合觀光，還有在地的美食，以及當地不同民族的文化，我們會規劃一系列的活動，讓我們原本的軸線會更加的活潑、更加的多元」。

▲許淑華也在清境長街宴「拋政見」，未來她會爭取經費推動仁愛多元族群文化特色。



許淑華強調，南投縣是結合多元族群文化交融的城市，未來她會爭取經費推動仁愛多元族群文化特色，在交通、農業、觀光，注入創新思維與智慧科技，用全新思維，給大家一個全新的南投。