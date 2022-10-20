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「傻得讓人利用！」　邱國隆家屬發聲：要妹妹、弟弟怎麼做人

邱國隆走到屋外自盡。（圖／記者爆料網）

▲邱國隆走到屋外自盡。（圖／記者爆料網）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市萬華區昨（19）日發生槍擊案，萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆持槍打傷同幫大哥「阿弟仔」等人後自盡。而阿國家屬在事發過後也發文表示，「好好的路你不走，偏偏要走不歸路」，下輩子要好好做人。

阿國的家屬昨（19）日晚上10時許在臉書上貼出邱國隆持槍傷人的新聞報導，語重心長表示「好好的路你不走，偏偏要走不歸路，現在很風光了，全台灣人都認識你了。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自家屬臉書）

▲臉書全文。（圖／翻攝自家屬臉書）

家屬也無奈，阿國一個人做的事情，卻要全家背負一輩子的臭名，如果對方真的愛妹妹、愛弟弟，「如今叫他們怎麼做人？自己傻得讓人利用，何必再怨天怨地」。不過她也表示，再怎麼恨，「你還是家人，一路好走，下輩子投胎好好做人」。貼文底下也有人詢問兩人關係，「你叔叔？」該家屬則回應「恩」。

▲▼ 。（圖／翻攝自家屬臉書）

▲邱國隆是發文家屬的叔叔。（圖／翻攝自家屬臉書）

回顧整起事件，邱國隆為萬國幫的大老，被外界稱為「阿國」，他19日晚間7時20分前往漢口街二段一處商業大樓尋找「阿弟仔」洪姓角頭，接著開槍射擊，導致洪男和小弟身中多槍；大約7時42分他又跑到青山宮，找萬國幫副幫主「細漢芋粿」許姓宮廟副主委，並朝對方身上開了3槍，最後他跑到青山宮附近的飲料店（許男經營），挾持許男的妻兒、堂姊、員工等4人，與警方對峙1個小時，最終釋放人質，再自己走到店外自轟2槍身亡。

事發前，邱國隆才和女兒約會打卡，結果晚上7時許就留下訣別文，「我要離你了。在這個人生時間裡！你們兄妹是我的心頭肉！爸爸一直深深地愛你們兄妹！以後要好好的做人，不要像爸爸一樣子」。另外，有朋友在留言處詢問同學會的事情，邱國隆也意有所指回應，「因為我個人的因素！抱歉！如果下次（有機會的話）一定會參與盛會。」似乎已經預告當晚槍擊案的發生。

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