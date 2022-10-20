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社會 社會焦點 保障人權

萬華槍手連續自轟2槍...遭質疑不合理　高大成曝最有可能原因

▲▼高大成,高醫師,法醫。（圖／記者許權毅攝）

▲萬華槍手連自轟2槍遭疑，高大成曝最有可能原因。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台北市萬華區19日爆發恐怖槍擊案，萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆持槍尋仇，先後射殺同幫大哥「阿弟仔」洪姓男子、青山宮朝副主委「細漢芋粿」，最後自轟2槍自盡。網路上也流出槍戰現場影片，有網友質疑為何自盡會「開2槍」。警方調查，槍手是一發抵住下巴朝頭頂自轟，倒下又擊發，可能是因為肌肉收縮或者是走火。對此法醫高大成則認為，槍手有可能持半自動手槍，板機扣下就連發2槍擊出，或是槍枝走火可能性較高，因為「打中中樞神經後，人至多剩5秒鐘清醒，不會有氣力再扣板機。」

▲▼萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。（圖／記者黃彥傑攝）

▲萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

警方調查，邱嫌第一槍是將槍口抵住自己下巴朝頭頂射擊，第二槍則可能是倒下時肌肉收縮、或走火誤觸，才導致擊發。資深刑警認為，槍手也有可能過度緊張，加上抱著必死決心，才會擊發第一槍後，又扣下板機擊連發出第二槍。
不過高大成表示，舉槍輕生的人通常會朝頭部、心臟、口部開槍，若是從頭部、口部開槍，會傷及中樞神經，再開第二槍可能性太低。

此外，高大成從現場多條血跡研判，傷口應該在太陽穴，「若從下顎，應該會呈現直角型血跡，包括喉嚨，甚至到肩膀處都有血跡」，也對警方說詞存疑，但強調一切原因都要等進一步相驗才能釐清。

影片中，邱國隆左手拉著人質，右手持槍抵著自己的太陽穴，周圍員警不斷高喊「不要、不要！」最後傳出兩聲槍聲，邱國隆倒地，人質嚇得腿軟倒地。

看過這麼多案子，高大成坦言，確實鮮少聽過自戕連開兩槍的案例，但也需視彈道距離是近射、遠射還是接射（連發），若是近射及接射就有可能是自戕，若是遠射恐有其他人開槍，「過往聽過因為持槍自轟如果沒死太痛苦，而要求旁人協助補槍的案例」。

▲▼萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。（圖／記者黃彥傑攝）

高大成也提到，槍手槍殺幫派老大，即便這次落網進監獄，也可能命喪獄中幫派小弟手上，若成功逃脫成亡命之徒，恐也活不了幾天，「被殺死是早晚的事情，當初就是抱著必死的決心行兇！」而今年接連發生多起槍案，造成多人傷亡，高大成也搖頭直言警方需要全面肅槍，槍枝真太氾濫了，

邱國隆在犯案前曾透過臉書向子女道別，另外他還在文中提及自己近1年多來被人欺負，所以想找幾個朋友作伴，而他點名的人正好與萬華角頭勢力「河溝頭」相似，警方不排除他是因為糾紛未獲得兄弟支持，還遭兄弟出賣，才會埋下殺機，但詳細犯案動機有待進一步釐清。

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