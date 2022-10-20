萬國幫內鬨「3大老命危」！阿國連開21槍道別女兒：要死得有尊嚴

記者邱中岳、柯振中／台北報導

台北市萬華區19日發生恐怖槍擊案，萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆持槍打傷同幫大哥「阿弟仔」洪姓男子等人，接著又到青山宮門口，朝萬國幫副幫主「細漢芋粿」許姓副主委開了3槍、跑到附近的飲料店躲藏，與警方展開對峙。警方初步研判，懷疑是萬國幫內鬨，才發生這起槍擊案，邱嫌至少開了21槍，目前全案仍在釐清當中。

邱國隆為萬國幫的大老，被外界稱為「阿國」，邱嫌19日晚間7點20分前往漢口街二段一處商業大樓，找了「阿弟仔」洪姓角頭，邱嫌見到人以後拔槍就射，導致「阿弟仔」及小弟身中多槍，現場找到了10發彈殼。

▲邱姓槍手釋放人質後飲彈自盡，送醫搶救不治。（圖／記者黃彥傑攝）



邱嫌犯案後立刻離開，7點42分跑到青山宮，找到萬國幫副幫主「細漢芋粿」許姓宮廟副主委，朝對方身上開了3槍，接著跑到位於青山宮附近的飲料店。

該飲料店是許姓副主委經營，邱嫌進入後，挾持了許男的妻兒、堂姊及員工等4人，躲在飲料店裡。邱嫌發現警方後，立即展開對峙，並開了6槍，導致龍山派出所王姓員警大腿中彈。

▲邱嫌陸續釋放許男的兒子等一眾親人，接著走出店外自盡。（圖／記者邱中岳攝）



邱嫌與警方對峙了約1小時，陸續釋放了許男的兒子、堂姊與妻子等人，最後走出店外，朝著自己開了2槍，送醫搶救不治。而在飲彈自盡前，邱嫌也在臉書寫下遺言，向親愛的兒女訣別，交代要孝順母親，還直言「要死得有尊嚴」，言語之間透露了無盡的心酸。

警方調查，邱嫌在整起案件當中，至少開了21槍，目前初步研判，疑似是萬國幫內鬨，洪姓角頭、洪姓小弟及許姓副幫主傷勢都相當嚴重。至於詳細案情為何，警方仍在調查當中。

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