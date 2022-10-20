萬華槍手青山宮開槍畫面曝！副主委轉身跑遭連開3槍...痛苦倒地

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區19日晚間2地分傳槍響，首先在西門町鬧區的商辦大樓有2人遭槍擊，現場發現10枚彈殼，沒過多久，青山宮又傳出許姓副主委遭槍擊，許身中3槍立刻被送往醫院搶救，槍手邱國隆挾持許的的4名親友，最後釋放人質後舉槍自戕，邱槍擊許的畫面也在今天曝光。

警方調查，57歲綽號「阿國」的邱國隆，為萬華地區萬國幫要角，出獄1年多，竟然又犯下槍擊案，共計有3人中槍倒地，其中2人同為萬國幫成員，另外1人則是青山宮副主委、綽號「細漢芋粿」的許姓副主委，事後3人均送往醫院進行搶救。

▲綽號「細漢芋粿」的青山宮許姓副主委，19日遭邱國隆近距離開3槍後倒地。（圖／記者邱中岳翻攝）

19日晚上7時31分，漢口街2段一棟商辦大樓傳出槍響，警方趕往現場發現2人中槍倒地，且現場採集到10枚彈殼，警方立刻將2人送往醫院救治，所幸2人並無大礙，目前仍在醫院救治中。

但12分鐘後，警方又接獲報案，位於貴陽街的青山宮又發生槍擊案，警方到場後發現60歲的青山宮許姓副主委倒地，手、腳以及腹部均有槍傷，也立刻送往醫院進行救治。

槍手邱國隆則挾持許姓副主委的4名親友，警方抵達現場準備搶救許，邱國隆又持槍朝門外狂轟7槍，1名王姓警員右大腿中彈倒地，由救護車緊急送往台大醫院救治。

▲青山宮許姓副主委不願幫邱國隆出面協調萬國幫務，邱竟然持槍追上許，朝許背後開3槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

邱國隆在僵持約1小時後，釋放許姓副主委的4名親友，最後1名親友獲釋後，邱立刻舉槍，朝太陽穴狂轟2槍後倒地，警消搶救後送往醫院，19日晚上10時許宣告不治。

警方指出，邱國隆因不滿被同為萬國幫的洪姓男子等人欺壓，且找上青山宮許姓副主委協調未果，又透過綽號「保勝」的地方人士出面協調，但邱認為洪等人事後反悔，所以帶槍尋仇。

▲邱國隆40分鐘內分別在萬華2處，朝著3人開槍，最後釋放人質舉槍自盡。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，邱國隆先到萬國幫位於西門町商業大樓的據點，朝洪等2人開槍後又轉往青山宮，正巧在門口遇到許姓副主委，許不願與邱國隆多談轉身離去，但邱卻從後面追到青山宮裡面，朝許手腳以及腹部開3槍。

監視器畫面也拍下整個行兇過程，畫面中許姓副主委轉身往青山宮走去，但邱卻直接從後面持槍追上去，朝許背後開槍，事後宮廟人員透露，因為邱透過許想要處理萬國內部幫務，但許不願意出面，所以才會被邱挾怨開槍。