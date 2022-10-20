萬華槍手起底！帶著「破碎紅包袋」7年　曾承諾亡母好好生活下去

記者莊智勝／台北報導

台北市萬華區19日晚間傳出槍擊案，萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆持槍打傷同幫大哥「阿弟仔」洪姓男子等人，最終飲彈自盡，釀成1死4傷慘劇。邱國隆去年才於臉書緬懷亡母，並承諾「會好好生活下去」，豈料今竟會以最激烈方式走上絕路。

警方調查，邱國隆似乎與幫內其他大老有嫌隙，昨夜7時許先前往西門町漢口街一處大樓，朝綽號「阿弟仔」的角頭洪男及其小弟連開數槍，隨後再前往青山宮朝副主委許文旭連開3槍，並挾持其妻小與警方對峙長達1小時，最後自知不敵，輪流釋放人質，並在踏出門口時舉槍連開2槍自戕身亡，整起槍案釀成1死4傷。

▲邱國隆每年過年的時候，都會帶著亡母最後一次包給他的紅包袋。（圖／翻攝臉書）

邱國隆去年12月才在臉書發文悼念亡母，「媽媽明天是您六週年忌日。好想您啊～在另一個空間裡，您過著快樂嗎～」、「媽媽非常感謝您養育之恩，您在世間時我沒有好好的孝順您回報您，還時常使您擔心難過，知道來不及了。但是我及姐弟們都會好好生活下去……請您別擔心！」

邱國隆還PO出一只早已破碎的紅包袋，表示這是母親在7年前過年最後一次給他的紅包，「7年來每次過年的時候，我都會帶這已經破碎的紅包袋在身上，感覺就像媽媽還在我身邊，好幸福的感覺，因為紅包袋裡包含了無限的祝福及期待，我會永遠的保存這充滿祝福及感恩的紅包袋，直到我老了。」

只是看似孝順的邱國隆似乎有說不盡的冤屈，昨夜在臉書寫下249字文與子女訣別，隨後還在留言中提到自己屢遭欺負，「我想委屈求全，他們還是不放過我」、「我受不了，社會就是人吃人」、「我說不要混可以嗎？也不行，不放過我，我就是要死得有尊嚴！」早對自己的衝動之舉做出預告。

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▼槍手邱國隆。（圖／翻攝自Facebook）