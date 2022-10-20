時間軸曝光！萬華槍手奔兩地連開21槍　對峙警1小時釀1死4傷

記者莊智勝／台北報導

台北市萬華區19日晚間傳出槍擊案，萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆持槍打傷同幫大哥「阿弟仔」洪姓男子等人，隨後還挾著人質一度與警方對峙，最終選擇自轟2槍結束生命。警方初步調查還原時間軸，粗估邱國隆至少開了21槍，釀成1死4傷慘劇。

警方調查，邱國隆19日晚間7時26分許先前往西門町漢口街一處大樓，見到同幫大老「阿弟仔」洪男後，隨即朝洪男與其小弟連開數槍，2人當場中彈倒臥血泊中，警方事後清查，在現場尋獲10枚彈殼，研判邱國隆在此至少開了10槍。

▲洪男與小弟遭邱國隆連開數槍倒臥血泊中。（圖／民眾提供）

邱國隆開槍打傷洪男2人後，隨即動身前往青山宮，於7時42分許在附近找到副主委許文旭，但許並未搭理他，邱國隆因此遭激怒，朝許連開3槍，並闖入許文旭經營的飲料店中，挾持其妻小4人。

警方獲報後於7時50分趕抵現場，並與邱國隆展開對峙，混亂中邱國隆持槍朝外亂射，其中一槍擊中員警右腿；雙方對峙到8時50分，邱國隆自知難逃，輪流釋放人質，最後與許的姊姊一起走出店外，豈料才剛踏出門口，隨即舉槍連轟2槍自戕，經送醫後宣告不治。

警方初步了解，邱國隆疑似與幫內大老有糾紛，因此才會選擇以如此激烈手段行事，詳細案情細節為何，目前仍還有待進一步釐清。

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▼警方還原萬華槍擊案時間軸。（圖／記者黃彥傑攝）

▼萬國幫角頭邱國隆。（圖／翻攝自Facebook）