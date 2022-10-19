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王鴻薇狂打陳其邁「假醫生真政客」　台大公衛前院長說話了

▲▼遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

記者賴文萱／高雄報導

台北市議員王鴻薇18日爆料指，高雄市長陳其邁就讀中山醫學院醫學系申請公費，但未盡6年服務義務，痛批還錢解除義務，但有錢就是老大嗎？今再度狂轟陳其邁是「假醫生真政客」，用「醫生市長」根本是欺世盜名。對此，台大公衛前院長特聘教授詹長權跳出來挺邁，強調他是經歷最不尋常的一位公衛畢業生，貢獻絕不低於臨床醫師對於治癒個別病人的成就。

▲▼陳其邁後援會成立。（圖／記者許展溢翻攝）

▲陳其邁反駁爆料，早在20多年前就已經依照規定返還相關公費、完成還款的義務。（圖／記者許展溢翻攝）

針對陳其邁公費習醫議題，王鴻薇今天再度痛批，指陳其邁是「假醫生真政客」，就是有錢最大，付錢了事，罔顧占資源排擠弱勢生的社會正義的問題，事實上陳其邁除了實習醫生，根本未曾執業從醫，用「醫生市長」根本是欺世盜名。

她更指，陳其邁昨天一被爆料，還敢說自己從醫初衷？翻開陳其邁履歷來看，碩士還沒畢業，就去父親陳哲男立委辦公室當助理，此後更當過地下電台負責人、立委、市長、行政院副院長，可以說此後平步青雲一路從政，當醫生這件事情，早就丟到九霄雲外，一個連偏鄉服務都不願意的人，出來跟人家談什麼從醫初衷。

▲▼王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務，衛福部火速打臉。（圖／翻攝自王鴻薇FB粉絲專頁）

▲王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務。（圖／翻攝自王鴻薇FB粉絲專頁）

不過，台大公衛前院長特聘教授詹長權跳出來力挺陳其邁，他日前在臉書發文，說明台大公衛研究所吸引不少醫學生就讀，具備醫師背景的公衛畢業生，為國家公衛體系的健全，和為人民健康的促進做出不少貢獻，陳其邁就是其中之一。

▲▼幼兒園新冠病毒之Q and A臺大醫院視訊線上記者會，臺大公衛學院詹長權教授。（圖／台大醫院提供）

▲台大公衛特聘教授詹長權。（圖／台大醫院提供）

詹長權也肯定陳其邁，不論在哪一個位子上，都能根據公共衛生和醫學專業和社會需要，積極推動福國利民的醫藥衛生政策和立法。他特別表示：「從政醫師在預防疾病、保護大眾健康（public health）的貢獻，絕對不會低於秉持仁心仁術的臨床醫師對於治癒個別病人的成就。」

詹長權說，台大公共衛生研究所成立以來吸引不少對於「醫國、醫病」志向更勝於「醫人」的醫學生就讀，為國家社會培育出不少醫藥衛生界的領袖。陳其邁就是眾多傑出校友之一，也是經歷最不尋常的一位公衛畢業生，是唯一一位在立法院、直轄市、行政院、總統府都曾經位居要職的公衛人。

▲▼遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲▼遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁親曝因大時代的變化有了不一樣的生涯規劃，並已在20多年前還款完畢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲▼遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

他也特別指出，2019年底全球新冠肺炎疫情未明之際，陳其邁在行政院副院長任內彙整當時可取得的疫情傳言，請自己做專業的查證取得消息真偽之後，以公衛的專業判斷率先世界各國做出入境篩檢、邊境管制的防疫決策，為台灣在新冠大流行的第一年（2020年）保持低感染、低死亡的防疫成果，這一個正確的公衛防疫措施救人無數。

而陳其邁擔任市長後，精準防疫的「高雄模式」，也讓詹長權印象深刻。在2021年台灣以新冠病毒英國變異株為主的本土性的新冠肺炎社區傳染，從北台灣引燃、爆發，然後往南往東散播開來時，以陳其邁市長為核心、衛生局為幕僚、市政府各局處動員支援的一個精準防疫的「高雄模式」，成功止住疫情在南台灣的過度蔓延。

詹長權認為，這有賴於陳其邁本身的公共衛生和醫學專業背景，加上在行政院副院長任內實際執行國家防疫計畫的實戰經驗，讓其可以駕輕就熟的領導高雄市政府齊心一致採取「全政府防疫措施」(a whole-of-government approach) 的防疫。

▲▼王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務，衛福部火速打臉。（圖／翻攝自王鴻薇FB粉絲專頁）

▲▼王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務。（圖／翻攝自王鴻薇FB粉絲專頁）

▲▼王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務，衛福部火速打臉。（圖／翻攝自王鴻薇FB粉絲專頁）

陳其邁打臉爆料表示，他早在20多年前就已經依照規定返還相關公費、完成還款的義務，所以王議員所指的事項不是事實。他說，在1991年，31年前，台灣是處於對抗威權、追求自由民主的時代，自己從包括習醫到進入台大公共衛生研究所，到從事包括環保以及相關追求言論自由的社會運動，到投入政治，他都跟所有野百合世代的年輕人一樣，因為大時代的變化有了不同的生涯規劃。

對於王鴻薇的說法，衛福部醫事司司長劉越萍則指，根據衛福部資料顯示，民國87年的公文有記載，陳其邁醫生已經全數還款完畢，由於陳是在民國80年畢業，屬於舊制公費生，當時的規定是只要還完款義務就解除，打臉王的爆料。

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