防疫旅館誰發想的？　陳時中改口：有貢獻的人我們都謝謝他

▲今天有近150名海外台商齊聚力挺陳時中。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊新書《城市／程式》稱防疫旅館、防疫計程車、車來速篩檢站是她提出的構想，遭民進黨台北市長參選人陳時中批評剽竊，兩人隔空叫陣多日。陳時中19日下午受訪說，整體架構還是從集中檢疫所來的，大家都在上面有所貢獻，有貢獻的人「我們都謝謝他」。

全國首間防疫旅館「大地清旅」創辦人陳嘉文昨天幫黃珊珊背書說，防疫旅館是他和台北市政府觀光傳播局、當時的副市長黃珊珊團隊共同努力產生的，他沒有任何政黨立場，只是要出來把事實說出來。對此，陳時中今天下午出席海外後援會成立大會後接受媒體聯訪說，當然第一間旅館是他，畢竟所有權人是他，但是整體架構還是從集中檢疫所來的，這個問題到這裡就可以，大家都在上面有所貢獻，有貢獻的人「我們都謝謝他」。

媒體另關注，近期「棄陳保黃」風聲再起？陳時中表示，其實記者可能比他更清楚，有跟自己在外面跑行程的記者非常清楚，「我們的支持者跟我一樣，堅定不退怯」。語畢，台下支持者齊歡呼喊凍蒜。陳並指，至於有人說總統蔡英文比較喜歡黃珊珊，「這大概也不太可能」，蔡在每個場合稱呼陳時中，是一輩子聽過最多次，「如果有這樣的話，那一定是對手放的，我覺得大可不必啦，這就是很清楚的事情」。

至於國民黨台北市議員鍾小平替國民黨台北市長參選人蔣萬安緩頰，稱蔣比較晚去勘災是因為「懂事」，陳時中表示，勘災是為了了解事實情況、提供協助、表達關心，如果蔣萬安認為自己沒辦法協助，一定要比較晚去，這是他自己的決定，自己去則是帶著專業土木技師及地方議員去，用專業的態度看待這個問題。