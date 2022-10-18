　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／趕行程闖紅燈被抓包　陳時中道歉：罰單來立刻繳清

▲▼陳時中松江市場掃街拜票。（圖／攝影中心攝）

▲民進黨台北市長參選人。（資料照／攝影中心攝）

記者呂晏慈／台北報導

尼莎颱風帶來豪雨，台北市內湖康樂隧道邊坡土石滑落，周日一度封閉，而台北市長參選人黃珊珊、陳時中、蔣萬安陸續到場關切，成為選戰焦點。然而網路媒體《菱傳媒》18日爆料，陳時中座車在內湖成功路5段為了搶快闖紅燈，且到南港勘災時，車子還違停在公車停靠區，對此，陳時中今天下午受訪說，有違規就該道歉，罰單來就會立刻繳清。

媒體報導，16日晚間6點40分左右，陳時中座車往內湖大湖隧道方向行駛時「闖紅燈」，值勤員警上前盤問，陳時中的座車才停在路中間，不一會，員警就揮揮手就讓座車離開，並未開單舉發；另也被爆料陳時中的司機將座車停在公車停靠站內，讓陳與幕僚下車，一度影響乘客上下車的路徑。

對此，媒體今天下午詢問陳時中，警方上前盤查時說了什麼？陳時中回應，「這個事情我是不知道啦，我沒有注意」，不過既然認定是違規，繳納罰單、認錯都是應該的；媒體追問是否針對違規這件事情道歉？陳時中表示，「會啊，當然，我剛才講過，當然是有違規就該道歉，罰單來我們就會立刻繳清」。

媒體再問警方有戴密錄器，但當場沒有打開，被質疑是否遇到時中就轉彎？陳時中說，沒有人來盤查自己，對司機吧，可能自己已經下去在外面看了，但他要強調，有違規就該認錯。

此外，對於勘災行程陸續爆出是否穿雨鞋、闖紅燈等討論，是否認為「勘災政治學」蠻難拿捏的？陳時中說，如果有闖紅燈那真的是不對，可能在雨天或是趕時間，無論什麼理由都是不對的；至於穿皮鞋，人家說穿皮鞋是因為「不敢撩落」，但是自己任何地方該「撩落」就「撩落」，不要讓勘災的焦點被模糊。

媒體詢問，違停在公車的地方是否也能說明？陳時中說，「我覺得是他停車的地方停的不好啦，既然違規了，就應該受罰。」

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
自助加油78元！交易通知「卻跳2250元」　真相長知識了
大阪環球影城發現「多塊人骨」！　死者身分曝
離開中國後首度現身！　前台積電大將「蔣爸」驚喜出席鴻海科技日
敖犬加入《全明星4》黃隊！　2選手回鍋：盼再破紀錄
可能取代BA.5！　XBB將成下一個強勢變異株
拖把狂扁3歲女童！　她想吐仍被推牆虐死
一夜轉折！台南「康樂街牛肉湯」又不頂讓了　闆娘曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜籲高端提供赴日民眾免費PCR　「有能力負擔就該解決」

黃珊珊不滿挨批「剽竊」嗆告　陳時中：防疫旅館概念從集檢所來的

楊植斗控訴「2000元禮券」走路工　陳時中：可能性非常非常低

快訊／趕行程闖紅燈被抓包　陳時中道歉：罰單來立刻繳清

快訊／蘇貞昌確診新冠肺炎　立院總質詢本周停擺

蘇貞昌下午確診　早上與13官員同台備詢

屏東市長參選人周佳琪寵物政策　認養替代買賣+設寵物公園

蔡英文已致電關心蘇貞昌　三天前才見面！總統目前健康狀況曝

屏東市長參選人李清聖提寵物政策　路殺動物「不是廢棄物」

民眾黨促查高端採購　綠批「圍陳救柯」：轉移柯文哲勘災缺失焦點

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

高嘉瑜籲高端提供赴日民眾免費PCR　「有能力負擔就該解決」

黃珊珊不滿挨批「剽竊」嗆告　陳時中：防疫旅館概念從集檢所來的

楊植斗控訴「2000元禮券」走路工　陳時中：可能性非常非常低

快訊／趕行程闖紅燈被抓包　陳時中道歉：罰單來立刻繳清

快訊／蘇貞昌確診新冠肺炎　立院總質詢本周停擺

蘇貞昌下午確診　早上與13官員同台備詢

屏東市長參選人周佳琪寵物政策　認養替代買賣+設寵物公園

蔡英文已致電關心蘇貞昌　三天前才見面！總統目前健康狀況曝

屏東市長參選人李清聖提寵物政策　路殺動物「不是廢棄物」

民眾黨促查高端採購　綠批「圍陳救柯」：轉移柯文哲勘災缺失焦點

快訊／台61線貨車引擎竄白煙　後車狂按喇叭示警…才下車整台燒毀

成龍女兒吳卓林「街頭領食物」　網紅妻濃妝拍片反擊！

高嘉瑜籲高端提供赴日民眾免費PCR　「有能力負擔就該解決」

速霸陸「Solterra電動休旅」確定10／31上市　主打4驅、續航460km

停車誤踩油門！下秒暴衝「騎上」賓士　40萬人看傻：怎麼上去的？

珍妮佛羅培茲同款美包竟能兩千元無痛入手　私下愛用手袋搜羅

六款旗艦機續航實測出爐　iPhone 14 Pro Max超車安卓奪冠

「這裡有人摔跤了」4歲弟半夜邊哭邊call救護車　順利救回媽媽

鴻海研究院展示前瞻研發成果　大秀低軌衛星、離子阱、AI等技術

麥寮外海4船員落海仍1失蹤！3人斷手斷腳獲救　最新傷勢曝光

極限挑戰？大膽蚊子「遊走鋼索」　下秒掉進電蚊拍...網：自投羅網

政治熱門新聞

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！

黃義交殞命！周玉蔻臉書被灌爆「最新PO文曝光」

黃義交墜樓！　友人推測「可能原因」：沒想到這麼極端

黃義交曾坦言為何麗玲改變壞習慣

獨／黃義交參選立委帶何麗玲拜票！珍貴畫面曝

快訊／遭爆料搶快闖紅燈　陳時中競辦回應了

黃義交曾因「寶寶事件」　捲周玉蔻、何麗玲三角戀情

六都參選人最新民調曝！侯友宜穩坐冠軍　桃園藍綠成「兩弱相爭」

黃義交風光從政　卻被「墮胎、三角戀」纏半輩子

比百齡橋下的泡水車更可怕　議員爆：有10人被關在水門外

快訊／蘇貞昌確診！早上才到立院答詢　下午請假

民調：蔡英文聲望51.2％　5大效應拉抬

更多熱門

相關新聞

楊植斗控「2000元禮券」走路工　陳時中：可能性非常非常低

楊植斗控「2000元禮券」走路工　陳時中：可能性非常非常低

國民黨台北市議員參選人楊植斗今年8月告發陳時中競選團隊「走路工」事件遭否認，楊18日再爆新資料指，日前有企業提供「2000元禮券」幫陳時中10月16日的場子造勢。不過，陳時中下午受訪回應，這可能性非常低，「控訴的人要有證據，要不然就等於是有一點侵犯到我們的人格權」。

周佳琪寵物政策　認養替代買賣

周佳琪寵物政策　認養替代買賣

李清聖提寵物政策　路殺動物「不是廢棄物」

李清聖提寵物政策　路殺動物「不是廢棄物」

民眾黨促查高端採購　綠批「圍陳救柯」：轉移柯文哲勘災缺失焦點

民眾黨促查高端採購　綠批「圍陳救柯」：轉移柯文哲勘災缺失焦點

陳時中座車闖紅燈沒開單　員警沒看到「密錄器沒開」

陳時中座車闖紅燈沒開單　員警沒看到「密錄器沒開」

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

牛角燒肉登台20周年推優惠

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面