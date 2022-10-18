快訊／趕行程闖紅燈被抓包　陳時中道歉：罰單來立刻繳清

▲民進黨台北市長參選人。（資料照／攝影中心攝）

記者呂晏慈／台北報導

尼莎颱風帶來豪雨，台北市內湖康樂隧道邊坡土石滑落，周日一度封閉，而台北市長參選人黃珊珊、陳時中、蔣萬安陸續到場關切，成為選戰焦點。然而網路媒體《菱傳媒》18日爆料，陳時中座車在內湖成功路5段為了搶快闖紅燈，且到南港勘災時，車子還違停在公車停靠區，對此，陳時中今天下午受訪說，有違規就該道歉，罰單來就會立刻繳清。

媒體報導，16日晚間6點40分左右，陳時中座車往內湖大湖隧道方向行駛時「闖紅燈」，值勤員警上前盤問，陳時中的座車才停在路中間，不一會，員警就揮揮手就讓座車離開，並未開單舉發；另也被爆料陳時中的司機將座車停在公車停靠站內，讓陳與幕僚下車，一度影響乘客上下車的路徑。

對此，媒體今天下午詢問陳時中，警方上前盤查時說了什麼？陳時中回應，「這個事情我是不知道啦，我沒有注意」，不過既然認定是違規，繳納罰單、認錯都是應該的；媒體追問是否針對違規這件事情道歉？陳時中表示，「會啊，當然，我剛才講過，當然是有違規就該道歉，罰單來我們就會立刻繳清」。

媒體再問警方有戴密錄器，但當場沒有打開，被質疑是否遇到時中就轉彎？陳時中說，沒有人來盤查自己，對司機吧，可能自己已經下去在外面看了，但他要強調，有違規就該認錯。

此外，對於勘災行程陸續爆出是否穿雨鞋、闖紅燈等討論，是否認為「勘災政治學」蠻難拿捏的？陳時中說，如果有闖紅燈那真的是不對，可能在雨天或是趕時間，無論什麼理由都是不對的；至於穿皮鞋，人家說穿皮鞋是因為「不敢撩落」，但是自己任何地方該「撩落」就「撩落」，不要讓勘災的焦點被模糊。

媒體詢問，違停在公車的地方是否也能說明？陳時中說，「我覺得是他停車的地方停的不好啦，既然違規了，就應該受罰。」