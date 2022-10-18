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不只陳時中！他曝林佳龍違停「婦幼車格」　怒斥：講一套做一套

▲▼新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對陳時中座車16日在內湖成功路5段違規迴轉、闖紅燈並違停在南港公車停靠區，新北市市議員葉元之18日加碼爆料，民進黨新北市長參選人林佳龍座車也違規亂停「婦幼車格」，排擠婦幼權益，更痛批林佳龍先前擔任交通部長時，曾宣傳要推動「人本交通」，如今卻成為最糟糕的示範惡例，證明其「講一套做一套」的性格。

葉元之18日表示，有新北民眾向他爆料，林佳龍的座車也違規亂停「婦幼車格」，排擠婦幼權益。葉元之指出，2018年林佳龍擔任台中市長時，曾在臉書上宣傳婦幼車格，呼籲民眾「婦幼停車格」是專門為孕婦與家中有6歲以下幼兒的家庭設計，提醒市民朋友多留意，不要占用到親子停車格，市府也將持續宣導，共同體恤孕婦及幼童爸媽的辛勞。

「不斷推動『人本交通』的林佳龍竟帶頭侵害婦幼的人權，真是可惡。」葉元之痛批，沒想到四年前呼籲民眾不要占用婦幼車格的林佳龍，現在跑到新北市來就忘記自己曾經說過的話，公然以座車占用「婦幼車格」，成為自己口中最糟糕的示範惡例，狠嗆「這證明了林佳龍講一套做一套的性格，大家還要相信他開出的300億空頭支票嗎？」

對此，林佳龍競選辦公室稍早回應，經向司機查證後確有此事，目前已告誡司機不可再犯，檢討改進，並要遵守相關交通規定，對於造成不便及社會錯誤示範，也誠摯表達歉意。

▼葉元之指控林佳龍座車違規亂停「婦幼車格」。（圖／翻攝自Facebook／葉元之）

▲▼葉元之指出林佳龍座車違規亂停「婦幼車格」。（圖／翻攝自Facebook／葉元之）

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