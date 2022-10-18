楊植斗控訴「2000元禮券」走路工　陳時中：可能性非常非常低

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／攝影中心攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員參選人楊植斗今年8月告發陳時中競選團隊「走路工」事件遭否認，楊18日再爆新資料指，日前有企業提供「2000元禮券」幫陳時中10月16日的場子造勢。不過，陳時中下午受訪回應，這可能性非常低，「控訴的人要有證據，要不然就等於是有一點侵犯到我們的人格權」。

陳時中今天下午出席活動時接受媒體聯訪，媒體關注，楊植斗指控有關走路工事件，而且金額從600元增加到2000元？陳時中回應，「當然這個事情我不是很清楚，但是我認為可能性非常非常的低」，當天大家若有去相關場合，現場人數非常的多，一般動用走路工是因為沒有人，事實上，當天活動人多到「爆棚」，旁邊都是人；另外，如果把工作人員稱呼為走路工沒有必要，因為義工都已經上千位了，所以可能性極低，「控訴的人要有證據，要不然就等於是有一點侵犯到我們的人格權，這樣不好」。

此外，民進黨台北市議員梁文傑也透過臉書發文說，對於楊植斗的指控，他個人一頭霧水，完全不知道有這回事，如果楊植斗覺得有問題，請具名向檢調告發；楊植斗則留言說，沒問題，絕對具名告發，也希望梁主動一點，呼籲檢調迅速發出傳票，不要像NCC一樣爛，選完了才敢辦案。