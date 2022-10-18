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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌確診前3天同台這些人　足跡遍布雙北、高雄、澎湖

▲蔡英文與蘇貞昌10月15日出席「COVID-19防疫1000天『千錘百鍊 平安幸福』活動」。（圖／總統府提供）

▲蔡英文與蘇貞昌10月15日在衛福部活動同台。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌18日中午快篩陽確診，臨時向立法院請假。不過，蘇揆最近3天行程滿檔，除了在10月15日與總統蔡英文於「COVID-19防疫1000天活動」同台外，當天也前往澎湖為縣長參選人陳光復輔選，隨後高雄為市長陳其邁造勢；10月16日為新北市長參選人林佳龍站台，下午取消競選行程坐鎮指揮中心；10月18日上午應邀至立院備詢，中午快篩陽確診。

行政院發言人羅秉成18日中午證實，蘇揆今日結束上午的立法院總質詢返回辦公室後，因感到些微不適而進行快篩，快篩結果呈現陽性，蘇揆目前症狀輕微，身體並無大礙。

▲▼蘇貞昌10月15日前往澎湖為陳光復造勢。（圖／翻攝自陳光復臉書）

▲蘇貞昌10月15日前往澎湖為陳光復造勢。（資料照／翻攝自陳光復臉書）

▲▼蘇貞昌10月15日為陳其邁輔選。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲蘇貞昌10月15日為陳其邁輔選。（資料照／翻攝自陳其邁臉書）

回顧蘇貞昌過去3天公開行程滿檔，10月15日他上午出席衛福部疾管署舉辦的「COVID-19防疫1000天活動」，與蔡英文同台，隨後跨海前往澎湖，參加陳光復競選總部成立茶會，花了近半小時細數送給澎湖縣的建設利多；同日下午前往高雄，先出席今年度查緝境外茶混充台茶行動專案成效展示及頒獎表揚典禮，之後參加「百工百業挺其邁暨中央地方做伙拚民主台灣大步行」競選活動，為陳其邁站台。

10月16日當天上午，蘇貞昌出席新北市議員參選人翁震州聯合競選總部成立大會，與林佳龍、翁震州等人同台，並高喊「蘇貞昌政見，林佳龍來實現」，這已是兩人第五度同台，下午由於全台多個縣市因豪大雨釀災，蘇揆取消輔選行程，在內政部長徐國勇陪同下，前往位於新店的災變中心視察；至於10月17日全天無公開行程。

▲▼蘇貞昌10月16日為林佳龍第五度站台輔選。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

▲蘇貞昌10月16日第五度為林佳龍站台。（資料照／林佳龍競選辦公室提供）

此外，由於蘇貞昌今天確診需進行隔離7天，原訂10月22日出席南投場「中央地方作伙拚民主台灣大步行」政績說明會，為南投縣長參選人蔡培慧輔選，以及10月23日前往嘉義參加「嘉義市百工百業挺李俊俋後援會成立大會」等行程將無法成行。

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