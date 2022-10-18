台中16歲女騎機車違規迴轉　遭後車高速撞上...後座61歲男命危

▲台中少女13日騎車載61歲男違規迴轉，遭後車高速撞上，男子命危仍在加護病房觀察中。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市后里區13日發生一起嚴重車禍，一名16歲張姓少女騎乘機車載著61歲黃男行經三豐路三段時，騎進禁行機車的內車道欲迴轉，遭後方一輛白車撞上，張女手部骨折無大礙，但黃男頸椎壓迫性骨折，疑似有腹內出血、脾臟破裂，目前仍在加護病房觀察。

大甲警方表示，張女年僅16歲無照騎乘機車，13日上午8時10分騎車載著61歲黃男，在三豐路上某知名牛排館前，並未依照標線管制，騎進禁行機車的內側車道想迴轉，後方37歲劉男駕駛白色轎車高速撞上，機車被撞飛至少10公尺，2人遭撞飛在地上翻滾，黃男倒臥在地上一動不動，傷勢嚴重，張女趕緊起身想查看黃男，但自身也受傷，再度蹲下，附近民眾趕緊上前擺放三角錐協助，2人則被送往豐原醫院救治。

豐原醫院表示，張女左臉、手腳都有擦傷，在當日就已經出院；黃男頭部撕裂傷，雙腳擦傷，頸椎4-5壓迫性骨折，左側第5肋骨骨折，疑似腹內出血、脾臟破裂，左側臀部大片瘀青等，開刀後仍在加護病房觀察。

警方說明，因黃男仍在住院中，尚無法釐清當時欲前往何處，黃男與張女的關係也待筆錄後釐清。初判肇因為張女無照駕駛、違反標誌標線管制規定，劉男則是未注意車前狀況，雙方均無酒駕。