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勸戴口罩遭「打斷10根肋骨」！超商店員現況曝　暴力男判2年10月

▲▼超商店員勸戴口罩　遭酒醉男「玻璃瓶狂毆」眼窩邊破、頭胸骨折送醫。（圖／翻攝爆料公社）

▲台中一間超商的店員提醒顧客戴口罩，卻遭酒醉的顧客打成重傷。（圖／爆料公社）

記者劉人豪／台中報導

台中一名陳姓男子在超商擔任大夜工作，提醒顧客周姓男子戴口罩，卻被對方用玻璃瓶打到昏迷，送醫後頭部撕裂傷、眼骨裂開、左右兩邊肋骨骨折，且有失明之虞。台中地院一審依重傷害未遂罪判周男2年10個月，可上訴。

回顧案情，陳男2021年10月23日凌晨2點多，在超商值大夜班，遇上22歲酒醉的周姓男子進門，陳男好意提醒要戴口罩，竟被周男持玻璃瓶打到昏迷，轄區警一分局獲報立即趕往，經查周男酒醉不戴口罩，經陳姓店員勸阻不聽，進而隨手拿店內物品丟擲，造成陳男頭部及身體多處受傷，店內陳設物品毀損。

周男當場被逮，依傷害罪嫌送辦，未戴口罩部分，依違反防疫規定函報主管機關裁罰。家屬當時也上臉書「爆料公社」發文揭露此事。

▲大夜班店員提醒戴口罩遭醉漢毆打頭破入院。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大夜班店員提醒戴口罩遭醉漢打破頭重傷入院。（圖／記者游瓊華翻攝）

周男於檢察官偵查中及法院審理時，均坦承不諱，法院審酌，周男僅因口罩問題即心生不滿，用玻璃罐砸陳男後腦，抓陳男頭髮撞擊櫃檯，再以玻璃酒杯敲陳男頭部，不支倒地後又持續以腳踹踢陳男胸腹部，再持書本及酒精噴霧器砸頭部，導致陳男右側肋骨骨折（第5、6、7根肋骨）、左側肋骨骨折（第3、4、5、6、7、8、10根肋骨）合併血胸、顏面及後枕部撕裂傷與挫傷、腦震盪症候群、眼眶骨骨折、雙側肺挫傷等傷害。

▲超商店員勸戴口罩遭恐怖男暴踹眼骨碎，台中市長盧秀燕震怒：依法嚴辦。（圖／市府提供）

▲超商店員勸戴口罩遭恐怖男暴踹致眼骨碎，台中市長盧秀燕震怒：依法嚴辦。（圖／市府提供）

所幸陳男住院後病況穩定，治療得宜才倖免於重傷害，腦部亦無明顯出血，其右眼窩骨折經評估無緊急開刀之適應症，右眼視力為0.9，尚未達毀敗或嚴重減損視能。陳男雖已出院，但現在手指都會麻抖、會暈眩，有詢問醫師，醫師說是腦震盪症候群。

台中地方法院認為，周男僅因戴口罩問題動輒對人暴力相向，自我控制能力不佳，法治觀念薄弱，實不足取，偵審時均周男坦承犯行，態度良好，依重傷未遂罪判周男2年10個月，可上訴。

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