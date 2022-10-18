302人困明池山莊3天！消防員扛物資冒雨走20公里　19慢性病患等藥

記者游芳男、郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭大同鄉道路因豪雨有多處坍方，明池山莊有302人至今(18)日已受困3天，其中還包含1位癌友及19位慢性病患。因天候仍不佳，原定上午要空投明池山莊物資的作業，空勤總隊直升機不能接近山莊，截至目前都無法空投物資。宜蘭縣消防局決定派遣消防員24名、資通訊義消2名，以人力揹負物資、藥品、油料等，徒步利用繩索等工具攀過崩塌的土石，在濕冷的雨中走20公里，盡快將物資送到受困的遊客手上，目前隊伍已挺進到81K處。

▲宜蘭消防局派遣隊員背負沉重物資，徒步走20公里，送物資給受困於明池山莊的遊客。（圖／中央災害應變中心提供，下同）

由於宜蘭今日仍在下雨，直升機無法在天候不佳的情況接近山莊，截至目前為止都無法空投物資。宜蘭消防局表示，明池山莊（台7線65k），是位於台7線65k~84.4k災害阻斷路段內（英土至明池路段），共有住客266人，包含員工共計302人受困其中，經與明池派出所聯繫，得知山莊今日早餐仍可供應遊客。

不過，山莊當地因發電機油料不足，仍處於停電狀態，受困人員中還有1位癌友及19位慢性病患，為免斷藥，宜蘭縣府衛生局昨晚依據各病患雲端藥歷、透過虛擬健保卡，緊急為20位民眾備妥藥品，其中，癌友藥品先委由四工處三位山青一早以徒步方式運送，其餘慢性病用藥，則由救災人員帶送。

宜蘭縣消防局今天上午前往台7線中斷處，先行探勘人力運送物資至明池山莊可性後，立即派遺消防同仁24名、資通訊義消2名，共9車26人從84k中斷處前進，除84.1K至84K處有怪手協助開闢便道外，其餘路線皆由救災人員揹負物資、藥品、油料等，利用繩索等工具冒雨徒步前進，希望能盡早將物資送抵明池山莊，全程約需走20公里。據了解，目前隊伍已挺進到81K處，與早先送藥的3位山青會合。

道路搶通作業方面，台7線68K至84K路段，公路總局第四區養護工程處進行作業中，但因現場仍持續崩塌，預定完成時間為今(18)日下午5時。台七線86K等地則因大規模崩塌，預定10月22日方可恢復通行。此外，宜51線已於昨(17)日下午5時恢復小客車輪放下山，金(18)日上午9時起，開放接駁用小客車上山。