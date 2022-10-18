他突喊：想要！打工女急回「不要」被硬上　淫狼和解竟耍陰招

▲開朗少女遭性侵後，變得鬱鬱寡歡，還說不敢住台中。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中劉男與開朗的小花（化名）為打工的同事，不料他在2020年8月26日凌晨性侵小花得逞。事後小花身心受創，個性轉為陰鬱，不敢獨住工作也不願再做。台中地院近日審結，認為劉男雖與小花和解，卻遲遲未付賠償金，依強制性交罪，判處劉男有期徒刑3年4月，仍可上訴。

判決書指出，劉男與小花因打工而認識，他在前年8月26日凌晨到小花租屋處，雙方在房間內各自玩各自的手機，玩到一半，劉男突然碰觸小花，脫掉褲子說「想要」，小花嚇得直說「不要」，但劉男色性大發，不顧小花頻掙扎，將她褲子脫掉，直接趴到對方身上，等到小花沒有力氣反抗後，對其性侵得逞，之後匆忙離去。

劉男隔天打電話向小花道歉，還說當朋友比較適合。小花因遭性侵而有陰影，深陷憂鬱中，打電話給母親表示不願留在台中，想搬回彰化老家，後來在父親陪同下向劉男提告。

小花的母親表示，小花本來是活潑開朗的女孩，遭劉男性侵後，經常哭泣、害怕，原本活潑開朗個性也受影響，變得鬱鬱寡歡，還放棄了在台中的工作與租屋處。

法官認為，劉男對小花身心健康及人格發展造成相當程度的傷害，雙方之前雖有談成和解，但劉男卻遲未賠償賠和解金50萬，因此依強制性交罪，判處劉男有期徒刑3年4月，仍可上訴。