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社會 社會焦點 保障人權

台中市議員王朝坤遭取消參選資格　高分院前抗議遞狀

記者白珈陽／台中報導

台中市第4選區議員參選人王朝坤，因涉違反農會法遭判緩刑，但尚未執行完畢，中選會宣布取消參選資格。王朝坤17日率團隊至台中高分院前抗議遞狀，爭取恢復參選人資格，他說，從9月1日登記日至今有45天的空白期，中央突然將他資格拔除，質疑是黑箱作業，他無法接受、也難以向選民交代，今天遂尋求行政救濟。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市議員王朝坤今至台中高分院遞狀，爭取恢復參選人資格。（圖／記者白珈陽攝）

市議員王朝坤2019年因涉犯農會法交付財物罪，遭判刑1年6月，上訴台中高分院後改判緩刑4年，緩刑期間付保護管束。由於緩刑未執行完畢，中選會14日認王違反選罷法，取消參選資格。

王朝坤今日表示，法院宣布判刑後，他這3年一直老老實實，而法院的課程長達40小時，但每次僅能上課2小時，每次約有10天間隔，他從后里來到台中市區，跑了將近1年的時間，期間從沒遲到，表現優良，觀護人、相關承辦長官都很認可他。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲王朝坤率團隊至台中地院陳情。（圖／記者白珈陽攝）

王朝坤說，中選會在無預警的情況下，將他參選資格拔除，讓他非常錯愕，當下心都在滴血，雖然他年紀比較大，但也希望替社會盡一份心力，為百姓做一些事情，所以第一時間到台中高等行政法院遞狀，爭取權益。

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