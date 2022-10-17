批侯家軍公車廣告「教歹囡仔大細」　林佳龍：看出侯友宜價值觀偏差

記者蘇晏男／新北報導

「侯家軍」新北市議員候選人人呂家愷、吳訓孝及戴湘儀集資買廣告，在公車車身張貼「台中人不要的，新北人也不要」斗大字樣，雖未指名道姓，但讓人無不聯想衝著民進黨新北市長候選人林佳龍而來。對此，林佳龍批評是「教歹囡仔大細」，從這裡可以看到新北市長侯友宜價值觀偏差。

林佳龍17日中午接受媒體人黃光芹專訪，針對在台中的市政經驗被諷刺公車廣告一事，林佳龍說，在台中連任失敗，很多原因他也要檢討，畢竟勝敗乃兵家常事，但台中人對他這四年做的建設是很有感的。

林佳龍認為，今天用「台中人不要的，新北人也不要」除邏輯不通外，也是在做負面選舉，「教歹囡仔大細」（意指教壞小孩）；公車是公共運輸，你是在強迫人家看到，所以基本上是要用正面文宣。

林佳龍表示，政治人物要以身作則，私底下如何講都可以，但這是公共運輸的，這個界線要有；另外從這裡可以看出，侯友宜價值觀偏差，因為侯沒私底下跟侯家軍溝通，而是說尊重其創意。

林佳龍指出，侯友宜從恩恩案、警察打人、鄭南榕案到這次公車案，都看到侯友宜價值觀不是進步性的價值觀，而是傳統的，在威權統治下維護既有秩序的惡法執法者，「這跟我一生要挑戰不合理現況，改變、開拓創新，剛好是兩個不一樣的選擇」。

林佳龍又指，侯友宜講好好做事，不去談城市如何發展，這就是過去國民黨威權統治文化，只是左右逢源、藍綠通吃才走到今天。