尼莎颱風釀船難！東沙貨輪破大洞海水狂灌　7人棄船直升機馳援

▲東沙群島附近有船隻因尼莎颱風影響破洞進水，船上7人等待救援。（圖／來源vesselfinder.com，下同）

記者陳崑福、蔡怡萍／綜合報導

尼莎颱風從台灣本島下方巴士海峽往西方通過，雖然漸漸遠離台灣，但今日（17）傳出有一艘貨輪「勝利輪（SHENG LI）」，受到颱風影響造成船身破損進水，船上有7名人員等待救援，稍早海巡署艦隊分署發出聲明表示，進一步了解情況後，該海域為香港搜救責任區，在中午時段已由香港派遣直升機將人員救起。

尼莎颱風從巴士海峽向西離開，除了在台灣北部、東北部帶來淹水災情，粉絲專頁「TaiwanADIZ」也指出，17日上午10時許，基隆海岸電台於海事救難頻道轉播接獲求救訊號，在北緯20度57分、東經116度01分本島西南方東沙群島周圍，有一艘貨輪勝利輪受颱風侵襲而出現船首破洞、海水不斷灌入船身，船上共7名人員發出求救訊號，準備棄船逃生，請求附近船臺前往協助。

▼受尼莎颱風影響，勝利輪於東沙群島附近破洞進水，7人由香港直升機救援。（圖／TaiwanADIZ粉絲專頁提供）



「TaiwanADIZ」粉專表示，上午11點左右香港調派一架飛機去勘查，由H175型直升機B-LVJ自11時08分從香港機場起飛前往搜救，救援任務至下午13時44分，返回香港機場降落。

而海巡署艦隊分署稍早表示，在接獲通報後，有立刻編派船艇計畫前往救援，但經了解後其發生海域為香港搜救責任區，而香港方面也在中午火速調派直升機將人員全數救回，後續狀況仍持續關心當中。

此事發生事故的勝利輪(SHENG LI)為多哥共和國註冊貨輪，MMSI:671253000，於2002年建造。