南投奧萬大露營「泡湯」！溪水暴漲2女受困　警消摸黑渡溪援救

記者高堂堯、黃資真／南投報導

2名女子15日前往南投縣仁愛鄉萬大北溪泡湯露營，預計昨日下午下山，但颱風帶來大量雨水，導致溪水暴漲受困。仁愛消防分隊緊急派遣4名搜救人員前往，當時4人試圖越過湍急溪流，過程十分驚險。

▲2女受困南投奧萬大山區，警消深夜援救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方說明，40多歲莊姓、陳姓女子15日從仁愛鄉奧萬大森林遊樂區前往萬大北溪，欲進行2天1夜溫泉露營，預計16日下午離開，未料受到尼莎颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，山區風雨交加，2人受困，家屬因聯絡不上趕緊報警處理。

南投縣消防局昨晚8時45分接獲報案後，調派仁愛分隊4名搜救人員，於10時40分從奧萬大進入萬大北溪，不過當時已是深夜，4人摸黑垂降、攀爬，受到大雨影響，土石變得鬆軟，數次遇上崩落。

然而山上溪水暴漲，警消們4度危險橫渡溪流，抵達峽谷較窄溪床後，水勢更加湍急，試圖渡溪未果，4人只得撤回分局待命。

所幸今日上午山區放晴，2名女子見溪水退去，走往手機有訊號的溪床，向家人傳送簡訊報平安，消防局利用2人座標位置，申請直升機救援，順利將人吊掛救回奧萬大森林遊樂區，莊女、陳女皆平安無事。

▲警消鎖定2人位置後，利用直升機吊掛成功。